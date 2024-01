Il prossimo passo: "E ora pedonalizziamo le strade delle scuole"

Zone 30 sì, ma non basta. I comitati di quartiere rilanciano chiedendo l’istituzione delle cosiddette “strade scolastiche“, ovvero pedonalizzare vie e piazzali adiacenti alle scuole negli orari di ingresso e uscita degli alunni o anche in modo permanente. La Giunta lo ipotizza per le primarie e le scuole dell’infanzia, ma i cittadini lo chiedono anche vicino alle superiori. E così Pantaleo Bruno Troia, presidente della Consulta di quartiere Triante, ipotizza di proporre "un sondaggio tra i genitori della scuola primaria Don Milani per chiedere cosa ne pensino di vietare il traffico su via Monte Bisbino negli orari di ingresso e uscita. Più difficile davanti alla Tacoli, perché ostacola il deflusso verso viale Lombardia per chi va al lavoro a Milano". Più drastico Cruciano Nasca, promotore del Comitato aria pulita Monza, secondo cui "via Vittor Pisani, dove si trova la scuola Tacoli, andrebbe chiusa al traffico negli orari di ingresso e uscita da scuola, come in tutte le vie dove ci sono scuole primarie o dell’infanzia. I genitori dovrebbero fermarsi qualche via più in là, evitando fermate brusche che producono inquinamento atmosferico e offrendo maggiore sicurezza ad alunni e studenti. Per questo, la zona a 30 chilometri orari dovrebbe essere estesa a tutta la parte di città da cui confluiscono gli studenti verso il polo scolastico che comprende il liceo scientifico Frisi e gli istituti Mosè Bianchi ed Hensemberger". Quindi, prosegue Nasca, "la Zona 30 dovrebbe partire da via Manzoni, coinvolgere via Cavallotti, dove ci sono tanti semafori, attraversamenti, ciclisti, motorini e pedoni, ma al contrario, invoglia a premere l’acceleratore. Occorre poi proseguire sulle vie Berchet, Monte Bianco, Sempione, via della Minerva e nelle vie laterali fino in via Manara, via Medici, via Valcava e via Monte Bisbino (che negli orari di ingresso e uscita dalla Don Milani andrebbe chiusa al traffico). Il quartiere Triante è fittamente popolato di scuole di ogni ordine e grado e nelle vie la velocità del traffico deve essere adeguata". Contenti del limite a 30 chilometri all’ora anche i residenti del quartiere Libertà.

"È una misura che finalmente ci allinea alle città europee – osserva Valter Artelli, coordinatore della Consulta Libertà –. È questione di civiltà anche non arrivare proprio davanti alle scuole in auto". Il 22 gennaio la Consulta incontrerà l’assessora alla viabilità Giada Turato a cui sottoporrà anche il problema dell’intenso traffico che si crea, soprattutto di sabato, in via Sant’Anastasia, nei pressi dell’istituto Mapelli. Tutti accompagnano e riprendono i figli da scuola in auto e dalle 11.45 alle 13 si crea un’enorme congestione. La Zona 30 limiterrebbe le auto in corsa mentre escono centinaia di studenti. A questo punto la riduzione della velocità potrebbe essere estesa anche a via Mendola e via Aguggiari, strade di quartiere che invogliano a correre". Artelli solleva il tema della riduzione di velocità anche su via Boccaccio, nei pressi del liceo artistico Nanni Valentini: "Occorre fare attenzione – sottolinea – perché spesso gli studenti non utilizzano il sottopasso per attraversare, ma si buttano direttamente sulla strada a doppio senso e quindi indubbiamente pericolosa. Molte classi escono contemporaneamente, soprattutto al sabato, e lungo la via si creano situazioni potenzialmente molto pericolose".

Cristina Bertolini