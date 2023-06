Il primo Gp senza piloti La sfida di Monzanapolis

In passato era la Monzanapolis, la Corsa dei due Mondi disputata nel 1957 e 1958 sull’anello di Alta Velocità in cui a sfidarsi sono stati i migliori piloti europei della F1 contro quelli americani della Formula Indy. Ora la Monzanapolis può tornare ma sarà una Corsa dei due Mondi del futuro, dove a sfidarsi sul circuito monzese saranno le intelligenze artificiali applicate alla guida, vetture da corsa senza pilota sviluppate dai ricercatori delle università di tutto il mondo. Riproporre una sfida motoristica che ripercorra il legame storico tra i circuiti di Indianapolis e di Monza, rispettivamente il primo e il terzo impianto motoristico realizzato al mondo oltre un secolo fa, è una possibilità che prende forma in occasione del Mimo. Domenica ci sarà la prima gara di Indy Autonomous Challenge disputata fuori dagli ovali degli Stati Uniti, la prima volta in cui le vetture Indy Dallara AV-23 guidate da software di controllo che utilizzano sensori, supercomputer e hardware sviluppati da team di una decina di università del mondo si sfideranno su un circuito stradale. Si tratta di un’iniziativa di Paul Mitchel, amministratore della Indy Autonoumos Challenge che dal 2018 ha avviato la ricerca della guida autonoma applicata alle vetture da corsa della 500 Miglia di Indianapoli. "In passato il legame tra Indianapolis e Monza non è stato solo per le gare, ma anche per la promozione della tecnica automobilistica – ha detto Mitchel –. Nel presente questo legame può continuare nello sviluppo di nuove tecnologie, quelle dei carburanti del futuro e anche della guida autonoma. Puntiamo a proporre nuove competizioni e magari proprio organizzare la Gara dei due Mondi del futuro ma con lo stesso spirito competitivo del passato tra Monza e Indianapolis".

M.Ag.