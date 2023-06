Il popolo del Cavaliere Tutti a Villa San Martino Sciarpe e fiori sul prato della piccola capitale

di Barbara Calderola

"Riusciva a tenere insieme storia e quotidianità. Inutile dire che per noi è una perdita enorme. Silvio Berlusconi era Arcore e Arcore era Silvio Berlusconi". Il vicesindaco Lorenzo Belotti aspetta il feretro davanti ai cancelli di Villa San Martino, è qui che il cavaliere è arrivato per l’ultima volta ieri alle 14.18 dopo una lunga attesa.

Su un furgone con i vetri oscurati che ha suscitato la commozione dei tanti che hanno raggiunto la residenza per "fargli sentire tutto il nostro affetto", racconta Ines, casalinga.

Si avvicina alla siepe trasformata in bacheca dalla piccola folla che sin dal mattino si è data il cambio qui, nella speranza "di poter essere di conforto ai familiari", aggiunge Luigi, pensionato.

E poi ci sono i tifosi con la sciarpa al collo, o del Milan, o del Monza. "Berlusconi ha rivoluzionato anche il calcio", raccontano Paolo ed Enrico, poco più che trentenni.

Loro erano in fasce quando il presidente scendeva in campo cambiando la politica dopo il terremoto di Mani Pulite.

"Rivedevamo personalmente spillette e bandiere – racconta Pepè Bova, ex segretario organizzativo provinciale di Forza Italia –. Io ero l’uomo del merchandising, inventavo i gadget che il premier approvava personalmente: aveva un’attenzione maniacale per tutto ciò che poteva trasmettere il nostro messaggio".

È un Berlusconi "della porta accanto" quello che esce dai racconti di chi l’ha conosciuto.

"Un grande, rimarrà sempre nel cuore", commenta commosso Andrea, tifoso di fede rossonera che abita a poche centina di metri dalla Villa che ha ricordato di aver incontrato una volta il Cavaliere quando aveva dodici anni.

Oltre a lui sono arrivati anche alcuni della curva del Monza che hanno ringraziato Berlusconi per aver portato la squadra brianzola in Serie A: "Adesso siamo nelle mani di Adriano Galliani".

Scampoli di vita nel giorno più difficile, quello del distacco che a molti "non sembra possibile", nonostante le condizioni di salute.

"Sapevamo che era in difficoltà, ma non ci aspettavamo una fine così repentina. Eravamo convinti che il vecchio leone ce l’avesse fatta dopo la grande crisi della scorse settimane", ripetono in tanti.

L’amministrazione comunale si stringe attorno ai parenti.

"Un rapporto umano prima ancora che politico lega la città alla sua figura che ha rappresentato un pezzo della storia d’Italia – dice il sindaco Maurizio Bono –. Se ne è andato un grande uomo, un meraviglioso protagonista di questi decenni che ha saputo parlare agli italiani quando soffiava forte un vento impetuoso. Si poteva non essere d’accordo con lui, ma si sapeva sempre cosa pensasse. Vuoi che fosse un progetto politico o più semplicemente - si fa per dire - imprenditoriale. Era una persona libera e lo ha dimostrato". "Sono profondamente dispiaciuto – aggiunge il primo cittadino – tra noi si era instaurato un rapporto umano franco e sincero che andava oltre la politica. Era molto vicino alla nostra comunità dimostrandolo concretamente con i fatti e non solo le parole. Se ne va un liberale con la maiuscola".