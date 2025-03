Il ponte che porta al ciliegio è crollato, scatta la polemica

Susanna Citterio, capogruppo della lista civica di opposizione “Besana per Tutti“, attacca il Comune. "Lo stato di abbandono in cui versa il ponticello della Bevera, lungo uno dei sentieri che portano dalla località Visconta al ciliegio secolare di Besana, rappresenta una grave negligenza da parte dell’Amministrazione comunale. Il ponte, caduto ormai dal maggio 2024 a seguito delle abbondanti piogge e dell’assenza di manutenzione, ostruisce parzialmente il deflusso dell’acqua, aggravando la situazione con l’accumulo di detriti. A seguito delle segnalazioni, l’amministrazione ha posizionato alcune barriere in plastica e posto cartelli di divieto di transito, ma ha lasciato il problema irrisolto. Con l’arrivo della primavera, il sentiero e il ponticello saranno attraversati da un gran numero di persone, attratte dalla fioritura del celebre ciliegio". Secondo il gruppo politico, visitatori, famiglie e appassionati di trekking e ciclismo si troveranno davanti uno spettacolo desolante: un ponte pericoloso in uno stato di incuria.

"Il Comune ha speso milioni di euro per i sentieri della Greenway. È indispensabile porre l’attenzione anche su questa zona di Besana, ricca di verde e con un paesaggio che ovunque ci invidiano, famosa per il ciliegio, per i suoi sentieri e il bosco - conclude Susanna Citterio -. Il ponticello sulla Beveretta è cruciale per collegare diverse frazioni (Zoccorino, Visconta, Naresso, Casaretto) e per accedere ai sentieri dell’area dei Cariggi, che uniscono Capriano, Renate e Veduggio. Le segnalazioni sono state inviate al Comune ma senza alcuna risposta. Chiediamo nuovamente con forza un intervento immediato per la messa in sicurezza del ponticello e la rimozione dei detriti, convinti che la cura per il territorio sia uno degli elementi che caratterizza una buona amministrazione". Il sindaco Emanuele Pozzoli oggi si informerà con gli uffici per dare una risposta.

Sonia Ronconi