Il polo dell’educazione stradale Corsi anche per bambini e anziani

di Alessandro Crisafulli

Un vero e proprio polo per l’educazione e la sicurezza stradale, con un focus specifico per la formazione delle nuove generazioni – cioè gli studenti di elementari e medie – ma attività, piccoli corsi e aggiornamenti specifici anche per i giovani che frequentano un centro di formazione professionale e il centro di aggregazione; per i nonni che frequentano il centro anziani e per gli agenti della polizia locale. Tutto questo avverrà in un’area dedicata di via Agnesi a Desio, attigua al parcheggio di servizio al PalaDesio.

Qui, ormai da una decina di anni, alcune autoscuole della zona hanno in concessione lo spazio per effettuare le esercitazioni di guida, e i relativi esami. In cambio di alcuni servizi gratuiti concordati con il Comune, oltre che al mantenimento della pulizia e del decoro. Nelle scorse settimane, vista la scadenza della convenzione, Amministrazione comunale e autoscuole si sono sedute a un tavolo di lavoro congiunto, dal quale è emerso il nuovo accordo, con diverse novità che fanno a integrare l’offerta per la collettività, trasformando l’area in una realtà unica nel circondario. Non a caso, le due autoscuole aderenti hanno sede fuori confine: il Consorzio Groane Autoscuole, con sede a Garbagnate Milanese, e il Consorzio Brianza Autoscuole, con sede a Seregno. Si sono tirate fuori, invece, due piccole autoscuole con sede in città. Cuore dell’intervento restano i corsi per le scuole, che verranno ampliati: dieci saranno le classi delle primarie coinvolte in laboratori di due ore, "l’intervento – è spiegato nel progetto – è mirato a educare i bambini, a insegnare loro il comportamento corretto da tenere nelle infrastrutture stradali e a prevedere eventuali comportamenti pericolosi". Per ogni argomento ci sarà una piccola verifica a quiz.

Ben 33 le classi delle medie coinvolte, con lezioni teoriche e poi un laboratorio pratico: "Per i ragazzi di prima e seconda verranno predisposti dei percorsi che serviranno a sviluppare l’attenzione durante la circolazione a piedi e in bicicletta - spiegano i promotori -. Per i ragazzi di terza media ci sarà anche un’introduzione alla guida del ciclomotore". Tra le novità, i corsi di educazione stradale a favore del CFP E. Bianchi del Consorzio Desio Brianza e per i fruitori del Servizio HUB Giovani del Comune di Desio. Ma anche un corso sul cronotachigrafo (utilizzato ad esempio sui camion) per la polizia locale e un corso per il conseguimento della patente, gratuito, per una persona selezionata dai Servizi sociali del Comune. Verrà riproposto poi il corso di sicurezza stradale per gli over 65 al centro ricreativo Il Girasole, "diretto a presentare gli aggiornamenti della normativa in materia stradale, nonché l’utilizzo di nuovi dispositivi applicati alle auto di ultima generazione".