Il pirata era in Spagna. Fuggito dopo l’incidente

A tre anni di distanza dalla tragedia di cui fu responsabile, un omicidio stradale, e a circa due anni dall’evasione dai domiciliari, ai quali era sottoposto, è stato individuato e catturato. In Spagna. I carabinieri della Compagnia di Desio sono riusciti ad arrestare il protagonista un ecuadoriano di 35anni, cresciuto a Muggiò. Tutto ha avuto inizio il 19 settembre del 2020 quando il sudamericano residente in città si trova sulla Valassina alla guida della sua auto.

A un certo punto, impatta violentemente contro una moto con a bordo due coniugi residenti a Monza. La donna viene sbalzata dalla sella e rovina al suolo. Inutile il trasporto all’ospedale San Gerardo di Monza dove, poco dopo, la donna muore. Nonostante il disperato tentativo di fuga a piedi, l’ecuadoriano viene rintracciato dai carabinieri nell’abitazione della sorella. Al termine degli accertamenti, i militari dell’Arma procedono al fermo di indiziato di delitto e lo accompagnano in carcere a Monza con l’accusa di omicidio stradale, fuga del conducente e guida in stato di ebbrezza: le successive verifiche consentono infatti di appurare che il pirata della strada aveva un tasso alcolemico di 1,42, nettamente superiore rispetto ai limiti consentiti dalla legge (0,5 gl). Su istanza del suo legale e a partire dal mese di febbraio 2021, l’uomo esce dal carcere per essere sottoposto ai domiciliari nell’abitazione della sorella, a Muggiò. Pochi mesi dopo, però, decide di fuggire e rendersi irreperibile. Durante uno dei controlli di routine, i militari della stazione locale appurano che non si trova più in quella casa. Con il coordinamento della Procura della Repubblica di Monza, i carabinieri a partire dal mese di marzo avviano l’indagine per scovare il pirata della strada, nel frattempo diventato latitante a seguito di condanna definitiva. Grazie a intercettazioni telefoniche e accertamenti di natura bancaria, riescono a individuarlo in Spagna, dove aveva trovato rifugio a casa del fratello.

A quel punto i carabinieri, una volta ottenuto il mandato di arresto europeo richiesto dalla Procura, si sono mobilitati per la cattura del latitante, per il tramite della guardia Civil spagnola, attivata dal servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia. Il latitante, a seguito di estradizione, è arrivato in questi giorni all’aeroporto di Linate ed è stato accompagnato in carcere a Opera per scontare la condanna definitiva di 7 anni, 3 mesi e 26 giorni.