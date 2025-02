Il pieno sostegno di Brianza Rete Comune: "L’opera non risponde ai bisogni della provincia"

I sindaci hanno chiesto alla gente sostegno e la gente ha risposto riempiendo la sala consiliare di Burago. Ma la battaglia incassa anche l’appoggio di Brianza Rete comune, il gruppo di centrosinistra in Provincia.

"Pieno sostegno alle amministrazioni e alle comunità del Vimercatese – dicono i consiglieri –. Un fronte trasversale e unito, che ha portato alla luce gravi criticità giuridiche, assurdità progettuali e una sottovalutazione dell’impatto ambientale. Queste problematiche non riguardano solo la Brianza Est. L’opera, nella sua interezza, non risponde all’interesse della nostra Provincia. Se realizzata, comporterà danni ambientali incalcolabili e un enorme debito per i contribuenti, senza consegnare adeguati miglioramenti viabilistici". Sostegno pieno, dunque, ad Agrate, Bellusco, Bernareggio, Burago, Caponago, Carnate, Cavenago, Ornago, Sulbiate, Vimercate, i comuni che hanno firmato la diffida sul tracciato.

Bar.Cal.