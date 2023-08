Il piano contro le alluvioni Ruspe e giardinieri liberano il Rio Molgorana

di Barbara Calderola

Rischio esondazione da evitare a tutti i costi, il Comune anticipa le grandi pulizie del Rio Molgorana. Usmate corre ai ripari dopo il disastro del nubifragio di fine luglio e il corposo restyling del sistema idraulico di casa pagato dalla Regione - 100mila euro nel 2022 per mantenere in efficienza il reticolo anti-alluvione - ora sottoposto alla nuova revisione. È proprio l’insieme di dighe e di invasi di cui il corso d’acqua è parte, realizzato dal Genio civile in Valfredda negli anni Novanta, ad aver permesso al borgo alle porte di Monza di evitare allagamenti che invece altrove non hanno risparmiato case e capannoni. Il concetto è semplice: le vasche trattengono l’acqua accumulata rilasciandola gradualmente.

I lavori partono a fine agosto e non in autunno, come previsto in un primo momento: ad accelerare i tempi, il bollettino di guerra del maltempo che ha messo in ginocchio la Brianza tre settimane fa. Ci sono da rimuovere gli ostacoli nell’alveo che in caso di piena rischiano di creare un pericoloso tappo. L’intervento costerà 10mila euro ed è un tassello del piano generale di tutela del territorio messo in cantiere dall’amministrazione comunale per contrastare gli effetti delle bombe d’acqua. Fra le misure di prevenzione rientrano la nuova griglia scolmatore del Rio Valletta in via Miramonti posata da BrianzAcque, che ha rifatto anche la rete fognaria, e i lavori del Pirellone sui torrenti Molgora e Molgoretta chiesti dal Municipio.

"Negli ultimi trent’anni il sistema ha permesso di arginare le criticità dovute a piogge violente e di mettere al riparo il comune da eventi ben più gravi", sottolinea la sindaca Lisa Mandelli, che vuole mantenerle tutto in perfetto esercizio. I lavori sul Rio prevedono la rimozione di fango, terra ed erba. Ma sono previsti interventi anche alle vasche di laminazione a nord dell’abitato e nel canale lungo via Deledda fino al confine con Arcore. "Il nostro impegno per contenere gli effetti del dissesto idrogeologico è costante – dice la sindaca –. Per essere efficaci le azioni straordinarie devono accompagnarsi a una cura capillare del reticolo idrografico minore, non meno pericoloso". Altri 600mila euro saranno investiti nel prossimo triennio per la manutenzione dell’area Molgorana.