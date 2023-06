Il Pgt dimezza il mattone Spazio al verde

Sì al Pgt taglia mattone, via il 43,5% di residenziale e al 36% di “altre destinazioni“, previsti solo 616 abitanti nei prossimi 10 anni (oggi la popolazione di Usmate Velate è di 10.500 persone). Rigenerazione urbana, stop al consumo di suolo, pulizia degli argini e dei torrenti: la ricetta anti-alluvione del borgo alle porte di Monza passa dalla tutela del territorio. Sono alcuni dei capisaldi della variante al Piano di governo del territorio, insieme "alla tutela dei luoghi di lavoro e al consolidamento di servizi e spazi pubblici". Una revisione necessaria del documento urbanistico che risale al 2008 e che aveva bisogno "di essere adeguato alle nuove normative, ma anche ai cambiamenti sociali ed economici di questi ultimi 15 anni", aggiunge la sindaca Lisa Mandelli (nella foto). Su una superficie comunale di 9 milioni e 721mila metri quadrati, gli attuali 324.147 di edificabile vengono ridotti a 194.773. Mentre altri 598mila metri quadrati saranno inseriti nei due parchi, Colli Briantei e Pane, che comprendono già oltre il 42% del territorio. "Sono dati che confermano l’attenzione per le tematiche naturali, ambientali e paesaggistiche che negli anni ha permesso un’espansione edilizia non tumultuosa, ma fisiologica e perlopiù ordinata – sottolinea la sindaca –. Un risultato non scontato, la presenza di importanti infrastrutture ferroviarie e stradali avrebbero potuto agevolare una crescita smisurata come in altri comuni della Brianza". Usmate Velate ha un’urbanizzazione di il 30% della superficie complessiva della città, un dato molto inferiore a quello medio provinciale". La parola adesso passa ai cittadini per le osservazioni.

Barbara Calderola