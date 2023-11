Il museo Rovati non chiude alla demenza

La Fondazione Luigi Rovati e la Cooperativa La Meridiana presentano in anteprima il loro progetto culturale “Stare Bene Insieme“, un’iniziativa che ridefinisce il concetto di accesso museale per le persone con demenza e i loro caregiver.

Il progetto si pone l’obiettivo di rendere l’accesso al museo Fondazione Rovati libero e adeguato e in continuità con la vita quotidiana, trasformando il luogo d’arte in uno spazio aperto e accogliente. "Il progetto prende il via con una fase di ricerca pianificata tra novembre 2023 e marzo 2024 – spiega Marco Fumagalli (foto), educatore de La Meridiana – un gruppo selezionato tra gli ospiti delle unità di offerta della Cooperativa La Meridiana, formato da diverse coppie (caregiver e persona con demenza), avrà l’opportunità di svolgere 4 visite da 50 minuti al museo della Fondazione Rovati (in corso Venezia a Milano), seguendo sei percorsi distinti, differenziati per livello di difficoltà: facile, intermedio e difficile.

Alla conclusione di ciascuna visita, sia il caregiver che la persona con demenza saranno invitati a compilare un questionario". Ciascuna coppia riceverà un tablet che apre le porte del museo digitale grazie all’app Easy TV attraverso cui ricordare l’ esperienza al museo e preparare le successive visite museali. Dopo l’analisi dei dati raccolti e gli opportuni adattamenti, il museo sarà aperto a tutti coloro che desiderano apprezzare l’arte, all’insegna dell’inclusione. "Siamo entusiasti di collaborare con la Fondazione Luigi Rovati – dice Roberto Mauri, presidente della Cooperativa La Meridiana – da sempre sensibile alle questioni della fragilità e della cura. Insieme, guardiamo avanti verso un futuro inclusivo che rende la bellezza e l’arte accessibili a tutti, senza distinzioni". C.B.