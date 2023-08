Il Museo del Duomo c’è Sarà una visita speciale

Museo del Duomo aperto a Ferragosto. Domani sarà aperto al pubblico dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, prenotando solo telefonicamente allo 039.32.63.83. Per la Cappella di Teodolinda e la Forona ferrea le visite dovranno inserirsi nelle pause fra le celebrazioni eucaristiche. Quindi al mattino l’ultimo ingresso sarà tra le 12.30 e le 13 e al pomeriggio alle 17.30. Anche in agosto osserva gli orari di apertura, da martedì a domenica e quindi è chiuso oggi. I Musei Civici di Monza rispettano gli orari canonici: perciò domani sono chiusi, ma aprono mercoledì e per tutto il resto della settimana.

Il percorso espositivo offre la possibilità di ammirare 140 pezzi delle civiche raccolte d’arte, selezionati dal ben più ricco patrimonio del Comune. I pezzi sono stati raggruppati in 13 sezioni, ospitate nei vari ambienti del museo posti al piano terra e al primo piano dell’edificio.

Suggerito il percorso cronologico (dalle opere dell’antichità romana all’arte del XXI secolo) o quello tematico, spaziando dal ritratto al paesaggio, dall’arte sacra alle proposte dell’Ottocento e del Novecento. I Musei civici diventeranno ancora più accessibili. Grazie al finanziamento del Pnrr (340mila euro), sono in corso i lavori per rimuovere le barriere fisiche, cognitive e sensoriali. Passeggiando in centro, fra il Duomo e via Vittorio Emanuele, ci si imbatte nel museo più piccolo del mondo, il Micromuseo Monza (MiMUMo), visibile 2424h alla Casa della Luna Rossa, in via Lambro 1, sede di allestimenti temporanei. In particolare fino a mercoledì 30, ospita l’installazione di Paolo Natale “Statico fluire” a cura di Felice Terrabuio.

Cristina Bertolini