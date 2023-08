Il mistero dei mancati ristori Comuni frontalieri al verde Lazzate vuole vederci chiaro

di Gabriele Bassani

Comune di Lazzate a bocca asciutta dai ristorni della Svizzera per i frontalieri, il sindaco vuole vederci chiaro e annuncia un’azione condivisa con altri sindaci delle Groane nelle stesse condizioni.

La vicenda ormai tiene banco da qualche giorno nella zona, dopo che un frontaliere di Misinto ha raccontato della sua battaglia per vedersi riconosciuto questo status e i benefici fiscali che ne derivano. Benefici che dovrebbero riguardare anche i comuni di residenza dei frontalieri, che per essere definiti tali, devono avere dimora entro 20 chilometri dal confine più vicino, come appunto Lazzate o, dopo le più recenti misurazioni, anche Misinto (e Cogliate, Barlassina e Lentate). "Sto cercando di chiarire i motivi per cui ad oggi Lazzate non ha mai ricevuto i dovuti ristori da parte di Regione e Provincia. Condurremo questo chiarimento insieme ai Comuni interessati delle Groane", annuncia il sindaco di Lazzate, Andrea Monti, che l’altro giorno aveva messo in guardia i suoi concittadini dalla tentazione di spostare la residenza nei comuni limitrofi che rientrano nell’elenco di quelli che già oggi ricevono ristorni significativi dai cantoni svizzeri (cifre dai 160 a 220mila euro l’anno).

"Ho chiesto delucidazioni anche all’assessore regionale alla Montagna, Massimo Sertori, che segue la vicenda per le Comunità montane, destinatarie di una quota di questi ristorni dalla Svizzera – dice il sindaco Monti –. Mi ha spiegato che affinché i trasferimenti arrivino direttamente ai comuni anziché alle province, è necessario raggiungere una quota minima di frontalieri sulla popolazione, che prima era del 4% ed ora è scesa al 3% ma c’è qualcosa che non torna, visto che la provincia di Monza e Brianza ha ottenuto solo 1226 euro in tutto, assegnati a Lentate sul Seveso".

Il punto è che i trasferimenti dalla Svizzera per i comuni di residenza dei frontalieri qui non sono mai arrivati, dall’accordo del 1974 ad oggi, nonostante l’unico requisito, ovvero la distanza inferiore ai 20 chilometri, sia sempre stato rispettato (ma forse non riconosciuto).

C’è da fare chiarezza su diversi aspetti, considerando però che dal 18 luglio scorso, tutto è cambiato e per i nuovi frontalieri le regole cambiano in maniera sostanziale, con l’applicazione di un diverso metodo di prelievo fiscale, che lascia comunque una quota destinata al Fisco italiano, rendendo un po’ meno conveniente (ma comunque ancora molto vantaggioso) lavorare in Svizzera abitando in un raggio di 20 chilometri dal confine.