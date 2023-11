Il Mirabellino nel cuore. Architetti al lavoro tra le dimore di delizia e le cascine del Parco

La Brianza ha un ricco patrimonio di tesori ambientali e storico-artistici: ville, chiese e palazzi, spesso chiusi al al pubblico e meritevoli di attenzione. La possibilità di un loro recupero può restituire alla collettività nuovi spazi culturali, di aggregazione e sociali. Michela Locati (foto), presidente dell’ordine degli Architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori di Monza e della Brianza, ne è convinta.

Gli architetti sono in prima linea con un progetto sugli edifici minori del Parco. Cosa state facendo?

"Il nostro Ordine si sta attivando con un primo progetto di rilevazione sia fotografica sia strumentale degli edifici minori del Parco. Questo avverrà con l’ausilio dell’arte fotografica di Marzio Franco, che ha già prestato la sua opera nell’ambito del progetto e della pubblicazione sulle Architetture del Moderno Monza. La parte di schedatura e di modellazione degli edifici verrà svolta in collaborazione con il Politecnico di Milano. La volontà è di coinvolgere in prima battuta sia il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza sia il capoluogo brianzolo e i comuni attraversati dal Parco, Villasanta, Lesmo, Biassono e Vedano al Lambro".

Quali sono gli obiettivi?

"Il primo è quello di una conoscenza puntuale dei singoli edifici che sarà utile sia agli addetti ai lavori, che dovranno affrontare le opere di riqualificazione, sia ai fruitori del Parco, che potranno magari trovare in prossimità degli edifici un QR code da cui scaricare dati e descrizioni. Occorre restituire una ricostruzione del passato per poter guardare al futuro. Nelle parole del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, il Parco e la Villa Reale sono un punto di riferimento da valorizzare per diventare un ulteriore punto di attrazione turistica. Questo dovrebbe essere l’obiettivo principale del Masterplan da 55 milioni di euro".

Siete soddisfatti?

"Il nostro ordine lamenta il mancato coinvolgimento, ad oggi, di un tavolo di confronto attivo e di condivisione con chi conosce le realtà territoriali. Intanto abbiamo deciso di intraprendere un nostro percorso conoscitivo che ha individuato ben 32 luoghi del Parco e dei suoi immediati dintorni, come ad esempio la Villa Litta di Vedano al Lambro. Utilizzando le raccolte fotografiche e le risultanze delle attività già svolte dal Politecnico di Milano su alcuni edifici, potrà strutturarsi un percorso formativo-informativo che l’Ordine proverà a proporre nella giornata nazionale del paesaggio".

Quali attori coinvolgere?

"Chiederemo il coinvolgimento delle associazioni del territorio e del FAI per promuovere una attività sia di sostegno che di divulgazione. Ricordo le attività congiunte che abbiamo svolto nell’ambito della campagna nazionale FAI Luoghi del Cuore. Dopo il censimento il FAI sostiene una selezione di progetti promossi dai territori a favore dei luoghi che hanno raggiunto una soglia minima di voti. La Reggia di Monza ha costituito il Comitato Amici della Villa Mirabellino per promuovere la villa come luogo del Cuore, a cui partecipa anche il nostro Ordine, Croce Rossa Italiana e Associazione Calcio Monza".

Come salvare il Mirabellino?

"Oggi la Villa, di proprietà del Demanio, è in uno stato di degrado, ma il censimento è stata un’occasione: con 17mila preferenze questo splendido bene ha ottenuto il decimo posto nella top ten dei luoghi italiani del cuore e quindi si apre uno spiraglio per la sua futura valorizzazione. Non basterà solo la conoscenza storica, fotografica e dimensionale degli edifici che gravitano sul Parco. In uno studio successivo occorreranno degli assaggi necessari per effettuare le analisi dello stato di degrado dei manufatti, propedeutici anche alla definizione di tempi e costi effettivi delle operazioni di restauro".