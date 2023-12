"Il mio primo abito?. L’ho disegnato da bambino"

Le origini

"A 11 anni ho disegnato il mio primo abito, un vestito da sposa per mia sorella, e mi sono accorto che dovevo dedicarmi a questo lavoro. A 18 anni ho aperto il mio primo atelier, proprio in via Vittorio Emanuele (i bozzetti a sinistra), nel centro di Monza, dove ero nato e cresciuto. Avevo fatto le scuole in città, le elementari alla De Amicis e le medie in via Lecco. Ma non amavo studiare e le scuole dell’obbligo. Non per niente andai poi in un collegio in Svizzera dove ho imparato la buona educazione, lo stile e la classe. Mi servì molto, anche per quello che avrei fatto dopo. È stato così che ho deciso che dovevo dedicarmi all’alta moda e sono andato a Roma".