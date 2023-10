"Il mio angolo di libertà". Appello per una carrozzina

Ha lanciato una raccolta fondi per continuare a inseguire il suo sogno: giocare a hockey. O, meglio, a powerchair hockey. Perché Fabio Amenta, caratese di 44 anni, per fare un po’ di sport non può fare altro che attrezzarsi con una carrozzina elettrica. È affetto dalla distrofia muscolare di Duchenne, che causa progressivamente un indebolimento dei muscoli di tutto il corpo. Colpito nel fisico, ma non nell’animo, ha deciso di chiedere aiuto al popolo del web. La carrozzina sportiva da hockey, infatti, ha un costo piuttosto impegnativo: circa 15mila euro. Per raccoglierli il caratese ha deciso di rivolgersi alla piattaforma GoFundMe: "Ho un carattere estremamente forte - spiega -, ma purtroppo al contrario del mio carattere che alimenterebbe la mia voglia di fare tantissime cose, sono nato con una patologia neuromuscolare degenerativa. Nonostante abbia presto perso la possibilità di camminare, all’età di 14 anni ho scoperto uno sport che potevo praticare nonostante la mia grave disabilità: il Powerchair Hockey. Questo sport unico mi ha permesso nel corso degli anni di fare tantissime esperienze, vivere tantissime emozioni, conoscere tantissime persone e vedere tanti posti, ed è stato fino ad oggi un compagno di vita sempre presente per me, nonostante le difficoltà". Ha scoperto l’hockey nel 1994 dopo averne sentito parlare alla Uildm (Unione italiana lotta alla distrofia muscolare). Dalla curiosità alla pratica il passaggio è stato breve. E nel 2000 è diventato addirittura campione d’Italia con gli Sharks Monza. Un anno più tardi, purtroppo, è stato costretto ad abbandonare lo sport per problemi di guida nella carrozzina. Soltanto dopo 11 anni è riuscito a tornare in campo dopo l’acquisto di un joystick da usare col labbro inferiore. Ora il rischio è quello di un altro stop: "La mia situazione fisica - spiega - mi porta a dover utilizzare dei costosissimi sistemi per permettermi di guidare la carrozzina elettrica con le labbra, non riuscendo più ormai da qualche anno a utilizzare un normale joystick. Sono arrivato al punto di non poter più competere nella mia categoria con la mia carrozzina, essendo quelle di ultima generazione molto più performanti.

Se dovessi restare in questa situazione mi vedrò costretto ad abbandonare questo sport che è per me fonte davvero di vita. Infatti come potete immaginare lo sport per me è il modo migliore per esprimermi, il campo da gioco è l’unico posto dove sono completamente autonomo, sono io che decido, io che competo, io che prendo le decisioni, io che faccio bene o sbaglio in completa autonomia, senza il bisogno della presenza o dell’aiuto di nessuno, e questo per me è il mio angolo di vera libertà". A oggi sono più di 30 le persone che hanno deciso di aiutarlo con un contributo economico. Il totale raccolto è di circa 1.500 euro. "Spero che questo mio piccolo contributo - gli scrive un donatore - possa aiutarti a raggiungere il tuo obiettivo".

Gualfrido Galimberti