Il mattone alza i prezzi Nel salotto di Teodolinda ogni metro vale un tesoro E gli affitti vanno alle stelle

di Martino Agostoni

Non è ancora un boom immobiliare come a Milano, ma anche a Monza i valori delle case sono tutti in netto rialzo da tempo e con un’impennata nel 2022 per gli appartamenti di recente fattura e per gli affitti. È invece meno attivo il mercato di negozi e uffici ma comunque è in crescita e con il segno positivo costante da un paio d’anni. Sono le ultime rilevazioni di Fimaa Milano, Lodi, Monza e Brianza, l’associazione degli agenti immobiliari e merceologici aderente a Confcommercio, a presentare uno scenario di particolare vivacità del mercato immobiliare a Monza per quanto riguarda le transazioni residenziali con gli ultimi aggiornamenti relativi al secondo semestre del 2022: nel capoluogo della Brianza le quotazioni delle case nuove sono aumentate del 4% rispetto ai primi sei mesi dell’anno (e dell’8,6% rispetto al 2020), quelle degli appartamenti recenti si sono apprezzate del 5% (+13,4% in confronto al 2020) mentre l’incremento delle abitazioni vecchie è stato del +5% (+10,7% rispetto al 2020).

Sono aumenti che hanno portato le quotazioni a raggiungere a fine 2022 anche i 5.200 euro al metro quadrato per una tipologia media di immobile in centro città (contro i 4.700 €mq dei primi sei mesi del 2020), i 3.356 €mq nella zona Nord (contro i 3.156 €mq del 2020), i 3.117 €mq in quella ovest (erano 2.808 €mq) e i 2.415 €mq in quella est (erano 2.260 €mq nel primo semestre del 2020). Per negozi e uffici la tendenza è stata, invece, meno brillante: per gli immobili commerciali le quotazioni sono aumentate dell’1% nel 2022 da un semestre all’altro, per gli uffici invece sono rimasti invariati. E anche rispetto al 2020 le variazioni per gli immobili non residenziali a Monza sono risultate poco significative (+1,4% per i negozi, + 0,4% per gli uffici).

Corrono invece gli affitti, tanto che per un mono o bilocale arredato nel 2020 bastavano 441 euro al mese, mentre ora ne occorrono 520 (+18%). Per gli appartamenti di oltre 70 metri quadrati non arredati, i valori dei canoni annui al metro quadrato sono passati da 61 a 73 euro, con una variazione del 19,4%. Nello stesso periodo gli affitti dei negozi sono aumentati del 7,1%, mentre quelli degli uffici sono rimasti invariati. "L’onda lunga del boom immobiliare è arrivata da Milano anche a Monza – commenta Giulio Carpinelli, vicepresidente Fimaa Mi Lo Mb –. I quartieri nelle zone est e ovest del capoluogo brianzolo hanno fatto registrare variazioni rilevanti, in particolare per quanto riguarda l’acquisto di nuove case".