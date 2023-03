Il lavoro ieri La prima scuola pratica femminile

Nella cascina Frutteto c’è una lapide in memoria di Aurelia Josz, una targa dedicata alla donna che ha fondato la storica scuola di Agraria che ancora, dopo quasi un secolo, è attiva nel parco di Monza. Ma da tempo la lapide dedicata alla fondatrice della scuola visibile solo all’interno non appare sufficiente a ricordare la figura di una donna che ha avuto una vita straordinaria.

Aurelia Josz è nata a Firenze nel 1869 da una famiglia di origine ebrea, pedagogista ed educatrice tra le più innovative tra l’800 e il ‘900 tanto da essere affiancata a Maria Montessori, figura di riferimento per l’emancipazione femminile fondò nel 1902 la prima Scuola pratica di agricoltura dedicata alle orfane delle Stelline di Milano, poi a Monza avviò la scuola d’Agraria nel parco, negli anni ’30 rifiutò di prendere la tessera del partito fascista perdendo la possibilità di proseguire nell’insegnamento, mentre anche dopo la promulgazione delle leggi razziali nel 1938 non lasciò l’Italia. Fu arrestata ad Alassio il 15 aprile 1944, dopo essere stata incarcerata a Genova fu deportata prima al campo di Fossoli e poi trasportata su vagoni piombati ad Auschwitz-Birkenau dove arrivò il 30 giugno 1944 e fu uccisa il giorno successivo all’età di 75 anni. Da tempo a Monza è attiva una proposta per trovare un modo che possa ricordare meglio una figura di rilievo come Aurelia Josz ed a fine 2022 è stato proposto all’Amministrazione comunale di intitolarle proprio la strada nel parco che conduce alla scuola di Agraria, il tratto che da viale Cavriga arriva cascina Frutteto che finora ha avuto una denominazione anonima come “via Cavriga 3“. L’iniziativa di chiamare “via Aurelia Josz“ la strada di cascina Frutteto, dopo essere stata promossa nei mesi scorsi da associazioni come la Casa della Poesia di Monza, la stessa scuola di Agraria, il Consorzio del Parco e Villa Reale, il Parco letterario Regina Margherita e il Parco Valle Lambro, da lunedì ha avviato anche un percorso istituzionale in Consiglio comunale. In occasione delle celebrazioni della Giornata della donna dell’8 marzo, la consigliera del Pd Giulia Bonetti ha presentato in aula una mozione per dedicare la strada che porta alla scuola di Agraria ad Aurelia Josz: "La spinta di questa mozione è cittadina – ha spiegato Bonetti – Monza ha solo 24 vie intitolate a figure femminili, e questo è un errore nel racconto della storia a cui porre rimedio. Bisogna iniziare a raccontare la storia per intero in modo da scrivere un futuro diverso popolato sia da uomini sia da donne".

Martino Agostoni