Il ladro di formaggi Presi da scuole e ospedali li vendeva per pagarsi anche l’affitto di casa

di Sonia Ronconi

Pagava l’affitto in natura, con circa 20 confezioni di provola e parmigiano. Solo che li aveva rubati. Amcora nei guai un 36enne caratese. Il giorno precedente era stato denunciato dopo aver rivenduto a una pizzeria cibo rubato a bambini e ammalati.

I carabinieri della stazione locale, passando da via Cusani, hanno visto uscire da un condominio con uno zaino in spalla pieno lo stesso uomo che il giorno precedente era stato denunciato per ricettazione insieme a un pizzaiolo della zona. Il 36enne aveva un atteggiamento sospetto e i militari ipotizzando che potesse aver messo in atto un furto, lo hanno fermato trovandolo in possesso di 20 confezioni di provola e parmigiano del tutto simili a quelle vendute nei supermercati Aldi e MD. Indagando, i militari sono giunti alla verità e hanno ricostruito i fatti. E hanno perquisito anche l’appartamento di quel condominio dove il 36enne sta vivendo in questi giorni. E hanno trovato un’altra provola incartata nello stesso modo di quella rubata. E hanno capito che entrambe provenivano dallo stesso negozio.

È emerso così che il proprietario di casa starebbe ospitando il 36enne proprio dietro donazioni di beni in natura che di tanto in tanto l’amico più giovane gli porterebbe a mo’ di affitto.

Al termine del controllo il 36enne è stato denunciato ancora una volta per ricettazione. Nei prossimi giorni verranno messe in atto le verifiche per ricollegare i pezzi di formaggio rinvenuti ai furti verificatisi nelle scorse settimane e commessi dall’incorreggibile “mano lesta” di Carate.