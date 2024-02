Il gioiello da sfoggiare. Maxi piano di rilancio per Villa Sottocasa

Villa, giardini storici e Museo: Vimercate cerca un gestore per il complesso Sottocasa e lancia il super studio per il futuro del polo allargato agli eredi Berlusconi, proprietari della parte privata della dimora settecentesca che domina via Vittorio Emanuele. "Approccio laico al dossier – spiega il sindaco Francesco Cereda –, il progetto deve essere sostenibile". E intende da tutti i punti di vista, anche economico. È prevista una raccolta fondi per quello che da oltre un ventennio viene chiamato rilancio, ma che in realtà per il Must, l’esposizione, e il resto sarà un nuovo debutto sulla scena culturale della provincia. "Perché l’area diventi sempre più punto di riferimento ad ampio raggio – aggiunge il primo cittadino – c’è bisogno di scegliere il modello di conduzione più adatto che possa permettere ai nostri tesori di svilupparsi, anche grazie a collaborazioni esterne. Abbiamo tra le mani una risorsa ad alto potenziale che deve diventare un volano anche per il resto del centro storico con ricadute positive sul commercio". Un piano preciso. Il nuovo capitolo sul futuro della Villa è cominciato un anno fa con la nomina della direttrice del Museo, Paola Striuli, e del Comitato scientifico che anche in questa fase avrà un ruolo chiave grazie alle competenze di esperti non soltanto sul fronte dei contenuti artistici, ma anche su quelli della valorizzazione dei beni, del fundraising e del project management. Tutte professionalità necessarie per scrivere un nuovo pezzo di storia del gioiello. "In un mondo che cambia tanto velocemente – sottolinea Elena Lah, assessora alla promozione della città – dobbiamo avere un business plan adeguato sull’intero polo. Il Must non è più una scommessa, deve affermarsi potenziando soprattutto le parti legate alla storia, anche industriale, del nostro territorio".

Dopo due secoli, entro l’anno i giardini storici del complesso saranno aperti al pubblico. Ora, sono sotto i ferri dei botanici per il recupero pagato dal Pnrr: 2 milioni per realizzare percorsi, orti didattici e un nuovo accesso da piazza Marconi. La riqualificazione riguarda gli oltre 61 ettari del parco che si sviluppa dietro la dimora, compresa la parte più vicina all’edificio, 27.800 metri rimasti fino al 2001 di proprietà privata, separati da un muro di cinta dal resto del polmone verde e presto, invece, di nuovo fruibile.