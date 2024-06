Il Gigante porta 47 posti di lavoro. L’apertura sulle ceneri del Pozzoli

Laddove c’era degrado adesso c’è vita. Vita comune, fatta di persone, di spesa, di cibo. Dopo cinque mesi di lavori, taglio del nastro nei giorni scorsi per il nuovo supermercato Il Gigante sorto in via Mascagni di Desio. Qui fino a quattro anni fa c’era il Pozzoli Market, poi fallito.

Una inaugurazione classica, con i palloncini bianchi e blu, una maxi torta offerta ai primi clienti e la presenza anche del sindaco Simone Gargiulo e del vicesindaco Andrea Villa. Poi via allo shopping, tra le consuete mille offerte di inizio avventura. "È un altro piccolo pezzo di Desio che si riabilita e prende vita, portando anche nuovi posti di lavoro", lo aveva battezzato il primo cittadino all’apertura del cantiere. E così è. Fin dalla prima mattina l’area attorno al supermercato, alla periferia sud della città, si è popolata e riempita di curiosi e clienti. Che hanno ingorgato il parcheggio e tutte le strade attorno. L’ennesimo centro commerciale della zona, sempre più costellata di analoghi punti vendita. Ma che ha portato anche nuovi posti di lavoro, con decine di assunzioni e altrettante posizioni aperte.

Il nuovo punto vendita, che si propone alla cittadinanza e al territorio come "nuovo mondo del fresco", si estende su una superficie di 1.700 metri quadrati e impiega 47 collaboratori. "Cerchiamo macellai, salumieri, panettieri, pasticceri, cuochi – fa sapere la direzione – e ancora specialisti di reparto, addetti alla vendita e anche studenti universitari per il weekend. Cerchiamo giovani, anche senza esperienza, da poter avviare". Una opportunità interessante per ragazzi e ragazze della zona ma anche per chi già è attivo nel settore e cerca nuove chance per mettersi in gioco. Al di là dell’attività imprenditoriale al servizio del territorio, ciò che più conta, per Desio, è che la zona sia stata riqualificata. Negli ultimi anni, infatti, era diventata l’ennesima area abbandonata al degrado, all’incuria e, ancora peggio, a scaricatori abusivi e vandali. Nell’ultimo periodo era ormai un buco nero in pieno centro abitato. Un’oasi felice per scaricatori abusivi di rifiuti, vandali, sbandati a caccia di qualcosa di utile. Una situazione che la scorsa estate, complice il caldo torrido, aveva assunto le sembianze di una vera e propria emergenza ambientale: le condizioni igieniche del parcheggio erano diventate insostenibili, tanto da attirare la presenza di animali, come topi e insetti. E con la presenza di materiale inquinante. Dopo aver ricevuto diverse segnalazioni la polizia locale si era recata sul posto per avviare le indagini, riuscendo a identificare alcuni dei responsabili dello scempio. Discariche corredate da uno scenario fatto di estintori strappati e rotti, vetrate infrante, cestini rotti. "Crediamo sia necessario continuare a investire anche attraverso il recupero di edifici inutilizzati – spiega Giorgio Panizza, consigliere di amministrazione de Il Gigante –. Con questa apertura, abbiamo potuto consolidare la presenza della nostra insegna in quest’area nord di Monza dove la clientela ci conosce bene grazie alla presenza di altri 10 punti vendita".

Alessandro Crisafulli