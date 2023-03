Il futuro tra banchi e bottega Lo studio è un’In-Presa "Ma l’impegno paga sempre"

Un pieno sostegno all’attività della cooperativa sociale In-Presa, che si traduce nella consegna di un assegno nell’interesse dei ragazzi. Si rinnova l’interesse dell’Advisory board Assolombarda per il Sociale nei confronti della realtà educativa e formativa brianzola. Ieri, la consegna di due borse di studio da parte della presidente Gabriella Magnoni Dompè. Proprio lei aveva suggerito già nel 2018 di istituire un percorso formativo per Operatore meccanico. "Una figura ricercata – ha spiegato la presidente dell’Advisory board – e oltretutto un’idea che si sposa perfettamente con la filosofia di questa realtà scolastica. Qui vengono ragazzi che hanno incontrato difficoltà nel loro percorso di studi. E qui avviene anche il miracolo: contrastando la dispersione scolastica, si ridà fiducia a questi ragazzi, li si forma sul campo secondo le esigenze delle aziende e, infine, si offre loro un posto di lavoro. Non è cosa da poco". Parlano i numeri: il 79% dei ragazzi diplomati alla cooperativa sociale In-Presa ha trovato un posto di lavoro e il 75% di loro lo ha trovato in soli sei mesi.

"Un risultato che mi riempie d’orgoglio – ha aggiunto Magnoni Dompè –, lo dedico ai ragazzi che, anche con il nostro supporto, stanno costruendo il loro futuro. Invito anche a considerare due altri aspetti. Uno è quello degli investimenti che come Assolombarda abbiamo fatto in questa scuola perché crediamo in questo progetto. Il secondo aspetto, invece, va a tutela dei ragazzi: se pensate che siano ‘semplicemente’ saldatori siete fuori strada. Oggi è una professionalità che richiede competenza e precisione, il corso forma ottimi professionisti, molto competitivi sul mercato del lavoro. Non a caso trascorrono qui a scuola due giorni alla settimana, mentre gli altri sono direttamente in azienda". Un concetto che è molto caro anche a Giovanni Caimi, presidente della sede Assolombarda di Monza e Brianza, che a sua volta è intervenuto per fare sentire tutta la vicinanza dell’associazione: "La collaborazione e la progettazione di attività formative direttamente con le imprese – ha spiegato – ha un’importanza strategica per il tessuto economico e sociale del territorio. Da una parte si offrono ai ragazzi maggiori possibilità di trovare un’occupazione e dall’altra, creare relazioni e percorsi didattici direttamente con le imprese, assicura a queste ultime competenze e professionalità sempre aggiornate. Come associazione sul territorio stiamo rafforzando la progettualità con il sistema formativo ITS, istituti tecnici e scuole professionali, come In-Presa. Un luogo dove i giovani possono trovare la loro strada nel mondo del lavoro".