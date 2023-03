Il Festival del Parco Ambiente, arte e cultura Monza scommette sul turismo sostenibile

di Cristina Bertolini

Parco come unicum monumentale insieme a Villa Reale e giardini. Luogo d’incontro tra natura e cultura, in dialogo con la città. Queste le idee portanti del Festival del Parco di Monza, che si prepara a una nuova edizione dopo il successo raccolto nel 2022 con oltre 6mila visitatori. Cinque le realtà che animano il Festival: Novaluna, Cooperativa Meta, Scuola Agraria del parco, Creda Onlus e associazione Musicamorfosi. Sono state realizzate 50 attività diverse, con l’aiuto di 30 volontari e 40 realtà aderenti, provenienti dal privato sociale che hanno lavorato per 8 mesi. I problemi principali sono stati la mobilità all’interno del Parco, per partecipare a più eventi (nel 2019 erano stat utilizzate navette elettriche, da ripristinare); i servizi inadeguati per accogliere 6mila persone; due giorni di eventi concentrati sono insufficienti rispetto alla domanda. Quindi per quest’anno, come ha anticipato Sergio Civati dello staff tecnico, "il Festival sarà su 4 giorni, dal 14 al 17 settembre, in modo da poter meglio distribuire gli eventi anche prima e dopo il fine settimana. Saranno intensificati i rapporti con l’ammnistrazione comunale che, in qualità di secondo partner principale, è intervenuto ai workshop e dovrà diventare sempre più un ponte tra il Festival e la città, essendo il parco storico parte della città stessa, con ricadute sul turismo culturale e sostenibile. Speriamo, quindi, che Amministrazione e Consorzio diventino interlocutori attivi con proposte, nella stesura del programma".

La presidente del Comitato organizzatore Cristina Sello ha ricordato gli esordi nel 2017, insieme alla Reggia di Monza, come scommessa con Fondazione Comunità Monza e Brianza: "Il Festival non finisce nelle 4 giornate. Stiamo lavorando perché diventi anche un tavolo di progettazione che lo renda identitario nella città di Monza. Per questo ci saranno anche anticipazioni". Il sindaco Paolo Pilotto ha fatto riferimento al Masterplan da 32 milioni di euro (più 23 destinati a progetti e interventi da parte del Consorzio e di Aria Spa) per valorizzare Parco e Villa, in un’ottica di collaborazione tra Comune, società partecipate di mano pubblica e associazionismo.