Il dono per i piccoli malati. Arriva l’ecocardiografo

Brianza per il Cuore ha donato un ecocardiografo alla Cardiologia pediatrica e Diagnostica cardiologica ambulatoriale, per i bambini “delicati“, diretta dal dottor Giuseppe Trocino. L’apparecchiatura, dedicata ai piccoli malati oncologici, ha trovato casa nel reparto di Oncoematologia pediatrica del San Gerardo, al Centro Maria Letizia Verga di via Cadore.

La struttura aspettava da anni l’apparecchio, per non dover spostare i bambini immunodepressi da chemioterapia e cure pesanti che li rendono particolarmente vulnerabili. Con i fondi raccolti dall’associazione Brianza per il Cuore è arrivato il nuovo ecocardiografo, che verrà azionato da un infermiere sonographer, cioè un tecnico altamente specializzato in ecografia cardiaca e formato nella valutazione del cuore del bambino, che potrà effettuare esami di altissimo livello, in sicurezza. "È particolarmente importante proteggere questi bambini da possibili infezioni – sottolinea il dottor Giuseppe Trocino – Per questo vorremmo che i nostri pazienti rimanessero negli spazi a loro dedicati, dove questa attenzione è regola, senza dover condividere corridoi, ascensori e spazi condivisi con tutti gli altri ammalati dell’ospedale, che spesso sono ricoverati proprio per problematiche infettive. Spostare l’esame e non il paziente rispecchia i canoni dell’ospedale costruito sui bisogni della persona, in questo caso doppiamente fragile in quanto bambino e malato oncologico".

"L’utilizzo di farmaci antineoplastici spesso produce effetti cardiotossici che possono causare cardiomiopatie progressive e irreversibili – sottolinea la dottoressa Maria Lucia Boffi, referente per la Cardiologia Pediatrica –. Per tale motivo, durante la chemioterapia questi bambini devono essere sottoposti a continui controlli della funzionalità cardiaca mediante ecocardiografia Color Doppler, in modo da cogliere tempestivamente eventuali disfunzioni cardiache e porvi rimedio immediato. Per questo, vista l’importanza della valutazione cardiologica, occorre qualità e finezza dell’esame eseguito". Gli esami eseguiti verranno poi caricati sulla rete immagini aziendale così da poter essere refertati da remoto e comparati nelle diverse fasi della gestione del paziente.