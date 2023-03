Il dolore sulla via maledetta "Christian viveva per la moto Niente alcol e niente droga Bastavano 10 euro di benzina"

di Alessandro Crisafulli "Purtroppo non ci sono posti adeguati per noi ragazzi e così siamo costretti a ritrovarci qui. Non facciamo niente di male, ci ritroviamo per dare sfogo alla nostra grande passione". C’è tristezza, sconforto, frustrazione, rabbia, nelle parole dei ragazzi che da ieri hanno iniziato un viavai verso via Friuli di Biassono, per portare fiori, biglietti, anche un modellino di moto, per ricordare il loro amico Christian Donzello, morto a 16 anni dopo l’incidente di domenica pomeriggio mentre era in sella alla sua adorata moto. Uno ’sparo’ a tutto gas e poi l’impatto terrificante contro un’auto che aveva svoltato in via Friuli, probabilmente per cercare parcheggio. Il volo di parecchi metri e poi il decesso al Niguarda di Milano. Ragazzi, tanti, ma anche qualche ragazza, arrivano da diversi paesi della zona, anche dall’hinterland milanese. Perché questi raduni del weekend, più o meno fissi, più o meno itineranti, diventano l’epicentro per centinaia di appassionati. "Qualcuno ha parlato di scommesse ma è tutta fantasia – dice un amico –. Si tratta solo di ritrovi di giovani dai 14 anni in su. Veniamo qui perché è una zona poco trafficata e non ci sono altri posti dove poter andare" . Per Christian...