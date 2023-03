Il divorzio da Sesto le ditte abbandonate e l’incubo del metrò

Da zona agricola a industriale e ora post-industriale. "Ma prima non eravamo di Monza. Qui eravamo sotto Sesto San Giovanni fino al 1936". Pietro Zonca è un “sanrocchino“ doc. Sfoglia l’album dei racconti sentiti dai “vecchi“ del rione e dei ricordi vissuti in prima persona. Solo quando è stato costruito il ponte sull’autostrada il quartiere è passato sotto Monza. Alla congiunzione delle due vie San Rocco e Sant’Alessandro c’era un convento, il cimitero e poi la scuola Sant’Alessandro e il nido, frutti di un lascito della famiglia Valpolicelli e Guerra di Sesto. La zona era tutta campagna fino agli anni ‘50, quando si sono insediate le prime grandi fabbriche: Philips, Fossati Lamperti, Garbagnati, Langal tessiture in via Caravaggio, Scolari, Pelucchi, la Diefenbach in via Borgazzi. E poi Simmenthal e Orvea eliche in via Montello, che occupava 340 persone. Dal tessuto industriale è nato il quartiere operaio che ha dato il via al processo edilizio.

Tutti vivevano e lavoravano qui. E c’erano luoghi di ritrovo fissi: le case comunali di via Paisiello, le scuole e il cuore della vita sociale tra il bar Trocadero e il Circolo cattolico. Dagli anni ‘90, la seconda svolta post industriale con la dismissione di tutte le fabbriche, sparite ad una ad una, lasciando scheletri desolanti di archeologia industriale, come la Diefenbach (nella foto) e la Fossati Lamperti, oggi in parte sede dell’Associazione Alpini, Protezione civile e viabilità, con l’intenzione di riportare gli uffici in tutta l’area dismessa. I capannoni più vecchi potrebbero diventare museo di storia industriale e agricola della vecchia Brianza.

"Oggi il quartiere di San Rocco-Sant’Alessandro con i suoi 13.400 abitanti è diventato residenziale, proiettato verso Milano – osserva Zonca –. Il vero problema, adesso, è diventato la viabilità". Andrebbero riaperti il tratto chiuso anni fa per lavori di via Omero-Gentile-San Rocco, così come via Donatori di sangue-Paisiello. E mancano parcheggi. Merce rara dopo l’edificazione dei palazzi in fondo a via Mercadante tra gli anni ‘90 e il 2000. Per non parlare del collegamento tra San Rocco e Casignolo: se ne discute da decenni, quando si parlava del raddoppio della ferrovia. Oggi il sottopasso tra via Gentile e via Borgazzi va realizzato al più presto, anche in funzione dell’arrivo (chissà quando) della metropolitana M1 a Bettola e poi della la M5". La zona sarà soggetta a un’ulteriore trasformazione: occorreranno 7.500 posti auto e 1.500 rastrelliere per bicicletta. Quando l’area diventerà capolinea ci saranno migliaia di auto che potranno arrivare solo da via Bettola. "Non possiamo farci trovare impreparati".

C.B.