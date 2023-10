Il dg Fusco: "Dal confronto nascono sempre le idee migliori"

"Dal confronto di idee nascono sempre progetti migliori", dice Sabato Fusco, direttore generale di Autostrada Pedemontana Lombarda, commentando l’intesa appena firmata con la giunta guidata da Francesco Montorio.

"Per noi è veramente importante che il dialogo con le amministrazioni interessate dal progetto porti a risultati concreti e condivisi come nel caso di Lesmo", sottolinea il manager.

" Il canale aperto con l’amministrazione permetterà di realizzare opere a compensazione più funzionali alle esigenze dei cittadini, pur senza scostamenti dal piano iniziale degli investimenti".

Il Comune di Lesmo aveva chiesto migliorie sul fronte delle mitigazioni acustiche e delle conseguenze sulla viabilità locale "in linea con quanto prescritto in sede di valutazione di impatto ambientale per renderle più coerenti con le necessità del territorio maturate nel frattempo".

Bar.Cal.