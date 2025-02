Il coraggio delle deejay ribelli “Nina’s Radio Night” al Binario 7 e il fascino dell’immaginazione

“Nina’s Radio Night” è l’avventura scanzonata di un gruppo di coraggiose dj per il nuovo appuntamento di Teatro+Tempo Presente. In scena sabato alle 21 e domenica alle 16 al Binario 7, in sala Chaplin, lo spettacolo delle “Nina’s Drag Queens”. Siamo nel 2222 e da secoli le radio non esistono più: la comunicazione passa attraverso altri canali e la dittatura dell’immagine ha ridotto al silenzio tutte le frequenze. Un gruppo di coraggiose dj sfida i tempi e la terribile minaccia di una orwelliana polizia anti-radio captando e ritrasmettendo tracce sonore del passato che ancora navigano nell’etere. Ma per non farsi scoprire serve un’idea: quella di travestire la trasmissione clandestina da spettacolo teatrale. Sostenute dalla generosità di un filantropo senza volto, il misterioso Aristide Priscilla, fra reperti di ogni genere e moderne reinterpretazioni dei vecchi classici di quella che un tempo fu la radio, le ribelli conduttrici guideranno il pubblico alla riscoperta del fascino dell’immaginazione. Desirée, Demetra, Donata e Dora sono alle prese con la più romantica delle avventure Nina’s.

Avvolte da un’atmosfera in bianco e nero, saranno voce e corpo delle divine del passato, sapienti narratrici di mondi perduti, interpreti di capolavori dimenticati, in un susseguirsi di colpi di scena fino a un finale a sorpresa. I “Nina’s Drag Queens” sono Alessio Calciolari, Gianluca Di Lauro, Lorenzo Piccolo, Ulisse Romanò, produzione Aparte Società Cooperativa. Biglietti disponibili online: intero 20 euro, ridotto 15 euro, per gli under 18 6 euro. Per Teatro+Tempo Eventi in arrivo domani alle 20.30 l’ultimo appuntamento della stagione di Docucomedy, il format di documentari semiseri della Compagnia Caterpillar, questa volta dedicato al Festival di Sanremo.

Cristina Bertolini