Il Comune corre ai ripari Crepe e corrosione Cura da 1,5 milioni per rinforzare i ponti

di Martino Agostoni

Riparte l’operazione “ponti sicuri“ di Monza con l’apertura di 3 cantieri previsti quest’anno in via Zanzi, via Fermi e via Aliprandi, mentre successivamente si dovrà proseguire con altri due interventi di ristrutturazione per i manufatti di via Visconti e via Annoni. La necessità di intervenire su 5 ponti stradali sul Lambro è emersa con il piano straordinario di verifica strutturale e manutenzione avviato in città dall’estate 2018, l’anno del crollo del Ponte Morandi a Genova, uno studio richiesto dal Comune che ha valutato le condizioni di usura e sicurezza di 35 cavalcavia, sovrappassi e manufatti stradali. La verifica aveva fatto emergere come situazione più grave quella del ponte Colombo, risultato a rischio di crollo tanto da essere subito chiuso e per cui è partita una procedura urgente da oltre 2 milioni per la demolizione e ricostruzione eseguita nei 3 anni successivi, e poi aveva indicato criticità strutturali per altri 5 ponti non tanto pericolose da dover chiudere il transito ma per cui è necessario fare manutenzione straordinaria. L’anno scorso il Comune ha ottenuto dalla Regione due contributi da 400mila euro ciascuno per le opere di messa in sicurezza dei 5 ponti monzesi, e ora per i primi tre di via Zanzi, via Fermi e via Aliprandi è stata appena approvato dalla giunta il progetto di fattibilità per un valore complessivo di 1,5 milioni di euro. Con il via libera dell’amministrazione comunale gli interventi ai tre ponti saranno eseguiti già nel corso di quest’anno, mentre i lavori sui ponti di via Visconti e via Annoni saranno rinviati al 2024.

Gli interventi ai tre ponti prevedono una serie di operazioni uguali per tutti, come la pulizia e la sistemazione delle strutture in calcestruzzo nei punti in cui risultano fessurare e deteriorate dal tempo, quindi il trattamento di rinforzo e contro la corrosione alle armature, l’installazione di materiali di protezione e quindi un’opera generale di sistemazione dell’area del fiume attorno alla struttura, con la sistemazione dei parapetti e la rimozione della vegetazione. Sono quindi previsti il rinforzo di argini e sponde del ponte di via Zanzi, il rifacimento dell’asfalto sul ponte di viale Fermi e la cura specifica delle parti in pietra del ponte di via Aliprandi.