Il “collezionista” di cellulari Cinque scoperti in una cella

di Dario Crippa

Un telefono cellulare in cella. E non è la prima volta, la stessa cosa era accaduta a inizio mese, come denunciato dal sindacato degli agenti della polizia penitenziaria di Monza. "Non c’è sicurezza a sufficienza, non ci sentiamo garantiti - fa sapere Domenico Benemia, presidente regionale del sindacato Uilpa polizia penitenziaria -. Non si riescono più a fare le opportune perquisizioni: i telefoni, specialmente quelli minuscoli, riescono a passare sotto il metal detector senza lasciare traccia. I detenuti così possono comunicare segretamente non l’esterno.

L’ultimo episodio è capitato alla Sezione 1, quella dei detenuti comuni, il timore è innanzitutto per l’incolumità degli agenti. "Ci vuole nulla perché il detenuto di turno, mosso magari dal risentimento e rancore - si sfogano gli agenti -, possa dare indicazione a suoi “soci” all’esterno che possano prendere di mira come un facile bersaglio gli agenti quando sono fuori servizio". Nella fattispecie, a insospettire gli agenti era stato l’accappatoio del detenuto, da cui era spuntato un caricabatterie. Dalla perquisizione, era poi stato poi trovato anche un telefono cellulare.

"Chiediamo che in casi come quello di questo detenuto, scoperto per la seconda volta in pochi giorni con un telefonino, venga trasferito in un altra casa circondariale: ne va della nostra sicurezza" dice la Uilpa. "Senza contare i 30 grammi di sostanze stupefacente che giù gli erano stati trovati addosso qualche tempo fa… Il sindacato ribadisce quanto affermato il 1° agosto scorso, quando "una brillante operazione degli uomini del Reparto di polizia penitenziaria di Monza aveva portato al rinvenimento di quattro telefoni cellulari con caricabatterie e di sostanze stupefacente". In particolare, gli uomini della 3° Unità Operativa "coordinati con professionalità da appartenenti al ruolo di sovrintendenti, aveva avuto il successo sperato grazie all’abnegazione e all’alto senso del dovere messo in campo nonostante le difficoltà operative dovute al periodo di avvicendamento per le ferie". "La polizia penitenziaria non è mai in ferie ed è presente h24 per svolgere il suo difficile compito a tutela della collettività".