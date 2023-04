Il centrodestra candida Pini sindaco L’avvocato appassionato di cinema

di Barbara Apicella

A Villasanta il centrodestra gioca d’anticipo. A un anno dalle elezioni comunali presenta il suo candidato: un volto e un nome noto in paese ma estraneo al mondo della politica. È Gianbattista Pini, classe 1959, avvocato (con la passione per il cinema, musica e presidente dell’associazione di volontariaro Sissi) il candidato che il centrodestra ha scelto per correre alle amministrative 2024. Nessun simbolo di partito: Pini correrà per Villasanta Civica lista civica nata dalla medesima associazione presieduta da Angela Calloni. Una realtà frutto di un percorso di incontri iniziati nel gennaio 2023 e che ha portato alla creazione di un sodalizio che, come lo stesso Pini ha precisato, "riunisce tutto l’universo moderato del centrodestra". Nella squadra professionisti noti in paese, oltre ad alcune persone provenienti dal mondo della politica di centrodestra (Dario Vivaldi di Forza Italia, Massimo Casiraghi di Fratelli, Federico Cilfone della Lega, Antonio Ubiali di Nuova Villasanta). "L’associazione si ispira a principi di democrazia e di tutela dei diritti individuali delle persone, declinati e armonizzati dall’appartenenza ad una comunità locale e nazionale - precisa Pini -. Seppur laica, l’associazione riconosce l’importanza della tradizione cristiana e dei suoi valori; si ispira ai principi liberali e democratici; crede in un processo economico che sappia coniugare i principi della libera concorrenza con i valori di una economia sociale di mercato; crede nella cultura quale valore fondante della persona e presupposto per la sua libera determinazione. L’associazione si rivolge a tutti coloro che credono nel valore della famiglia, quale fondamento di ogni comunità, nel valore del lavoro, quale diritto-dovere che fonda la dignità dell’esistenza personale, nell’etica della responsabilità, quale consapevolezza delle conseguenze delle nostre azioni nei confronti degli altri e della comunità di appartenenza".

Fanno parte del consiglio direttivo Massimo Casiraghi, Andrea Della Pedrina, Francesco Galimberti, Luca Lagrande, Giacomo Simonini, Sara Stucchi, Antonio Ubiali e Dadio Vivaldi. "Questo progetto ha avvicinato alla politica tante nuove persone. Siamo felici di avere anche consiglieri di centrodestra che hanno già maturato una carriera in ambito politico. Una risorsa da non disperdere"