Il centro sportivo si rimette in forma Ora il Boffi può tornare in partita

di Gualfrido Galimberti

Si uniscono le forze per fare rinascere al più presto il centro sportivo “Aldo Boffi“ a Paina. Si registra un inconsueto voto all’unanimità a Giussano sul futuro dell’impianto. E, di pari passo, c’è anche piena sintonia tra l’amministrazione comunale e l’operatore privato che si farà carico dell’investimento di 4,8 milioni di euro. Il Comune si farà carico del 43% del costo totale (oltre 2 milioni), mentre il privato si accollerà la differenza. Sempre il privato, ovvero il raggruppamento temporaneo d’imprese Italgreen, dovrà provvedere alla manutenzione dell’impianto stimata in circa 2 milioni di euro per tutto il periodo di concessione della struttura, che è stato fissato in vent’anni per rendere più appetibile e remunerativo l’investimento. Tanti gli interventi previsti. Per quanto riguarda i campi di calcio, quello a 11 attualmente in erba sarà convertito in sintetico. Sarà rifatto completamente quello a 7, già in sintetico, si provvederà alla realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione per entrambi i campi e alla riqualificazione funzionale della tribuna per il terreno da gioco principale. L’attuale deposito diventerà sala ricettiva, con locale tecnico e spogliatoi. Per il bar ed il ristorante, previsto un intervento di riqualificazione comprendente anche la parte operativa di preparazione e somministrazione alimenti e bevande. Il centro sarà inoltre arricchito da una struttura coperta polivalente per basket, pallavolo, calcio a 5. Prevista anche la realizzazione di 4 campi da padel.

La maggiore novità sarà invece quella della realizzazione di un centro medico polispecialistico (300 metri quadrati). In più un’area per bambini e la creazione di un nuovo parcheggio da 54 posti su via Tagliamento. "Abbiamo lavorato per oltre due anni per una proposta che potesse soddisfare un concreto bisogno della città – le parole del sindaco Marco Citterio –. L’impianto è in disuso dal 2015. Il partenariato pubblico-privato è il metodo più valido per restituire, in tempi ragionevolmente rapidi, la struttura alla cittadinanza e per ritrovare l’impianto in buono stato fra vent’anni. La collaborazione fra pubblico e privato, a cui spettano tutti i rischi di impresa e la capacità gestionale di far funzionare i servizi previsti, è inevitabilmente il futuro".