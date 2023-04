Il caso Seregnopoli non si chiude, il processo slitta a settembre

Slitta da maggio a settembre la prossima udienza del processo per la presunta Seregnopoli dell’urbanistica. È stata la difesa a presentare la richiesta ai giudici del Tribunale di Monza, che l’hanno accolta sospendendo però i termini di prescrizione dei reati.

Svanisce quindi la speranza di arrivare per l’estate alla sentenza di questo maxi dibattimento in corso da oltre due anni.

Le esigenze difensive riguardano le ultime due arringhe in programma, quelle del costruttore Antonino Lugarà e dell’ex assessore regionale e golden boy del Pdl in Brianza Massimo Ponzoni. La Procura ha chiesto la condanna a 7 anni e 4 mesi di reclusione per Lugarà, imputato principalmente di corruzione per avere procurato voti nelle elezioni del 2015 al sindaco forzista Edoardo Mazza in cambio dell’interessamento della sua Giunta al suo progetto edilizio. Cinque anni è invece la richiesta per Mazza e 4 anni e mezzo per l’ex consigliere comunale Stefano Gatti, considerato il “cavallo di Troia” di Lugarà nell’amministrazione comunale per tenere il costruttore al corrente del procedere dei suoi affari. Sei anni e mezzo sono stati chiesti per concorso in usura con Lugarà per Ponzoni (già condannato per corruzione e bancarotta fraudolenta) perché avrebbe fatto da intermediario al costruttore per un prestito di 100mila euro. Lugarà deve anche rispondere di corruzione per avere messo a disposizione un appartamento al dirigente dell’ufficio tecnico Calogero Grisafi in cambio di un suo ‘occhio di riguardo’ in Comune e di ricettazione per un’anfora antica trovata nella sua casa di Seregno.

I pm Salvatore Bellomo e Giulia Rizzo hanno invece chiesto l’assoluzione dall’accusa di abuso d’ufficio per lo storico sindaco poi diventato vicesindaco (e ora ricandidato come primo cittadino alle prossime elezioni comunali) Giacinto Mariani, già assolto per Seregnopoli bis.

Stefania Totaro