Il cantiere della Villa Lo studio inedito: i 14 anni del Piermarini nella casa di campagna

di Monica Guzzi Un cantiere complesso, durato non tre anni, come si è scritto finora, ma addirittura 14 e mezzo. È la ’fabbrica’ della Villa Reale, la cui storia è stata finalmente ricostruita grazie allo studio dei documenti di contabilità del cantiere e dei giardini. Lo studio, pubblicato in un saggio contenuto nel nono volume della Collana Anelli dal titolo “La corte asburgica a Monza, protagonisti, istituziuoni e cultura artistica“, a cura del Centro documentazione residenze reali lombarde, porta la firma dell’architetta Marina Rosa, già ispettrice della Sopritendenza ai Beni architettonici e ambientali, nonché direttrice delle ultime campagne di restauro della Villa Reale finanziate dal ministero. "Dai documenti emerge come l’architetto Piermarini ha organizzato il cantiere, e mentre tutti i testi dicono che la Villa Reale è stata costruita in soli tre anni, qui emerge che non è andata così – spiega Marina Rosa –. I lavori sono partiti nel 1777 e il tetto è stato finito nell’81, quindi in 4 anni e mezzo, ma il cantiere è proseguito all’interno con tutta la parte decorativa, le finiture e gli arredi, e con i giardini si arriva a oltre 14 anni di lavori in totale. Certo, era una bella squadra importante con...