Il campione instancabile Addio a Sergio Ottolina

di Dario Crippa

Chissà se in Cielo dirà ancora "sono arrivato ottimo", come salutò con ironia l’ottavo posto alle Olimpiadi di Tokyo. È morto venerdì Sergio Ottolina, primatista dei duecento metri piani, due volte alle Olimpiadi (Tokyo 1964 e Città del Messico 1968), personaggio eclettico, ironico, istrionico. Per il suo ottantesimo compleanno, il 23 novembre scorso, era riuscito a farsi dimettere dall’ospedale per andare a festeggiare con i suoi cari, ma era malato da tempo, Sergio Ottolina. Nato a Lentate sul Seveso, ci era di fatto quasi sempre vissuto, "nella stessa stanza da letto in cui venni alla luce" ci aveva raccontato anni fa.

Prima del suo ultimo compleanno, aveva detto: "Avrei fatto volentieri a meno di festeggiare, ma mi obbligano… per me i compleanni andrebbero festeggiati solo fino a i 40 anni, quando sei libero di goderteli...". Amaro e scanzonato, guascone e ironico come sempre, Sergio Eliseo Ottolina da Lentate sul Seveso ("il mio secondo nome viene da mio nonno, che costruì la casa in cui vivo tuttora") era stato uno dei grandi negli anni d’oro dell’atletica leggera in Italia. Due Olimpiadi appunto (100 metri, 200 4x100, 4x400), una da riserva a Roma ‘60, un’altra sfiorata a Monaco ‘72 ("mi spaccai tallone e quattro vertebre in moto prima di partire"). Persino un’Olimpiade invernale sfiorata nel Bob a 4.

Storiche le sue imprese (record europeo dei 200 metri imbattuto per 9 anni), le guasconate (una rissa al Villaggio Olimpico di Città del Messico), un rapporto burrascoso in Nazionale con il leggendario Berruti (oro a Roma ‘60).

Perché? "La verità è che stava antipatico a tutti in squadra. Perfettino, “stronzetto”, poi siamo diventati amici". Epici alcuni scherzi che gli giocò, le aringhe legate al tubo di scappamento della sua Spider, le scarpe da gara bianche ridipinte con il lucido da scarpe. "Ero un zuzzurellone. Un primo aprile organizzai a sua insaputa le sue nozze, ovviamente finte, spedii partecipazioni e inviti, ci mise un mese a restituire i regali". E tante avventure, come gli 8.500 chilometri da solo in moto dopo le Olimpiadi a Città del Messico o i tre anni da istruttore di snorkeling alle Maldive, gli anni in Sudafrica come corrispondente sportivo sotto pseudonimo. La nascita della figlia Greena in Africa, il nome ispirato dal verde della giungla.

Perché cominciò a correre? "Perché è la cosa più bella del mondo… e per marinare la scuola. Rimpiango quando a piedi nudi noi atleti attraversavamo le piste per sentire l’erba sotto i piedi. Oggi che non posso più correre, quando dal mio giardino vedo tanti uccelli sogno di poter volare come loro".

Buona corsa.