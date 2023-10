Il bosco in una stanza per riscoprire la bellezza della natura

Il bosco in una stanza, per scoprire attraverso tutti i sensi la bellezza della natura. Un’esperienza sensoriale (e culturale) unica nel suo genere quella che da oggi al 29 ottobre si potrà vivere a Villasanta: in Villa Camperio verrà allestito un prato che farà immergere il visitatore in una dimensione unica. L’evento si intitola “Lineamenti della natura. Intrecci tra arte e benessere“ ed è stato promosso dall’associazione Thuja Lab: una mostra fotografica, un’installazione artistica, incontri con professionisti del benessere e della salute e gli artisti. Un progetto che evidenzia la connessione tra uomo e natura con uno sguardo particolare in cui l’arte e il benessere si intrecciano. Un’esperienza da non perdere quella dell’installazione “32 metri quadrati circa di bosco“, omaggio a Pino Pascali a cura di Tiziana Vanetti, docente dell’Accademia di Belle Arti di Brera.

"Il visitatore gode all’unisono della bellezza plastica delle grandi pitture della foresta di alberi e camminando su un manto boschivo, anzi propriamente l’humus del bosco – ha spiegato l’artista – ne percepisce i suoni e gli odori che rimandano al bosco originale". Accanto, l’allestimento fotografico con gli scatti di Margherita Nardi, un progetto dove attraverso la fotografa rappresenta l’equilibrio tra il benessere della persona e la natura che la circonda. L’evento sarà corredato da una serie di appuntamenti con gli esperti del benessere sul cervello, l’alimentazione, la relazione tra l’uomo e l’energia. La mostra rimarrà aperta il giovedì dalle 15.30 alle 18.30, dal venerdì alla domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 18.30. L’ingresso è libero. L’iniziativa è organizzata da Thuja Lab con il contributo della Fondazione della Comunità Monza e Brianza, in collaborazione con la Cooperativa Sociale La Meridiana, Generazione Senior, Il Veliero della salute, l’Associazione Culturale Libertamente, Big Five Istinto creativo.

B.Api.