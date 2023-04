Il borgo di Mezzago naviga super veloce nel futuro

A Mezzago scatta la transizione digitale. Undici chilometri di fibra traghetteranno il borgo nel 4K favorendo smart-working, archiviazione di dati e streaming online, mattoni della nuova rivoluzione lavorativa, economica e di intrattenimento post-pandemia. Il cablaggio riguarda 2mila immobili fra uffici e case. Al lavoro, Open Fiber, concessionaria del bando Infratel Italia del ministero delle Imprese in collaborazione con la Regione per la copertura delle aree bianche della Lombardia: l’infrastruttura sarà di proprietà pubblica, ma la società in cambio della realizzazione otterrà la gestione per 20 anni. I primi ad essere collegati saranno gli edifici pubblici: le scuole, materna, elementari e medie, il Municipio e la biblioteca. "Poter finalmente contare su una connessione fra le più moderne che la tecnologia mette a disposizione è una soddisfazione", dice il sindaco Massimiliano Rivabeni. Quando l’opera sarà pronta, "bisognerà verificare la copertura del proprio civico, scegliere un operatore e il piano tariffario preferito", precisa la direzione Open Fiber. Il concessionario si ferma a 40 metri massimo dall’abitazione o dalla fabbrica e solo quando i proprietari fanno richiesta di navigazione veloce, i tecnici “tirano“ la fibra fin dentro casa o in ufficio. A quel punto si potranno scaricare contenuti dalla rete a 1 Giga al secondo.

Bar.Cal.