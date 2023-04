Il Bloom fa rivivere la magia di Woodstock

di Fabio Luongo

Il rock più potente e la psichedelia, l’eredità musicale di Woodstock e una miscela intrigante di rap, canzone d’autore, pop ed elettronica. Due ricchi appuntamenti di musica per tutti i gusti al Bloom, con un concerto e un mini-festival che animeranno la settimana del centro multiculturale mezzaghese, assieme ad altre iniziative. Si comincerà giovedì alle 20.30 con la rassegna “Fra Terra e Cielo - Cinema e montagna” e la proiezione del film “La Pantera delle Nevi” di Marie Amiguet e Vincent Munier.

Gli impianti di via Curiel si accenderanno invece venerdì alle 21.30 con un doppio concerto. Inizierà Treho, cantante del GodzillaSexBike, che presenterà il suo primo disco solista dal titolo “Signora Vertigine”, che si muove tra rap, cantautorato e pop, sonorità acustiche ed elettroniche. Ad arricchire la serata ci saranno i Woodstock Alive, band composta da Giovanni Ghioldi, Aldo Banfi, Gabriele Costa e Stefano Volpe che farà ripercorrere le canzoni più belle e significative portate sul palco di Woodstock da artisti come Joe Cocker, Jimi Hendrix e i Jefferson Airplane, accanto a brani di gruppi dell’epoca come Led Zeppelin o Pink Floyd. Ingresso libero. Sabato si continuerà all’insegna del rock ma con accenti diversi: dalle 21 un festival festeggerà i 20 anni della Go Down Records, importante etichetta del panorama indipendente che da due decenni porta avanti un percorso fatto di creatività, passione e libertà artistica.

Per celebrare il traguardo la label organizzerà 20 date in locali e club di tutta Italia e in qualche caso anche in giro per l’Europa: tra questi anche l’appuntamento al Bloom, che schiererà ben 4 band, scelte tra le realtà storiche e le nuove leve della Go Down. Ad alternarsi dal vivo saranno gli Alix, con il loro heavy rock che mescola garage, stoner, psichedelia e reminiscenze blues; i Giobia (foto), in bilico tra acid rock, psichedelia, progressive, space rock e stoner. E poi il power trio dei The Sade, tra hard rock e sonorità gothic, e la One Horse Band col suo alternative-rock dalle influenze blues. Biglietto d’ingresso 12 euro, con in omaggio un cd con le produzioni della Go Down Records.