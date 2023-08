Il Bancomat della Solidarietà a Lissone aiuta a riempire 600 carrelli

Più di 500 a Lissone, oltre 80 a Vedano al Lambro. Sono gli abitanti delle due città a cui è stata assegnata dall’Inps la nuova carta solidale “Dedicata a te“, creata dal Governo per dare una mano alle famiglie a basso reddito maggiormente in difficoltà e che non usufruiscono già di altri aiuti pubblici. Si tratta di una carta prepagata, del valore di 382,50 euro, che si può usare per acquistare generi alimentari di prima necessità. Le carte sono appena state consegnate ai beneficiari.

A Lissone i destinatari di questa nuova forma di sostegno sono in tutto 509, a Vedano al Lambro, invece, sono 83. A fornire i numeri ufficiali sono stati i due Comuni. Per attivare la carta solidale e non perdere la somma assegnata occorre che le famiglie beneficiarie facciano la prima spesa entro il 15 settembre, altrimenti verrà bloccata in automatico.

"Si tratta di un aiuto concreto nei confronti di quei nuclei familiari che, anche a causa del caro prezzi, stanno riscontrando maggiori difficoltà nell’acquisto di generi di prima necessità – spiegano dall’amministrazione comunale lissonese –. La carta prepagata potrà essere utilizzata in tutti i negozi e i supermercati che vendono generi alimentari. Il ministero dell’Agricoltura ha, inoltre, stipulato specifiche convenzioni con alcune associazioni del commercio per l’applicazione di un ulteriore sconto del 15% in favore dei possessori delle carte", sempre comunque per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità.

Fabio Luongo