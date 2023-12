Il 2024 di Paolo Pilotto: "Più case per i giovani. E la metropolitana avanza con gli espropri"

Dalla metropolitana alla casa, il 2024 sarà un anno di svolta. La pensa così il sindaco di Monza Paolo Pilotto, tracciando il bilancio dell’attività amministrativa svolta finora e indicando le priorità per l’anno a venire. "L’idea calda è quella dell’abitare – dice – Ci tengo che le persone abbiano un tetto sulla testa". Da qui l’enunciazione della gamma di politiche abitative su cui si vuole intervenire, dall’edilizia convenzionata a quella popolare, a quella per studenti e senzatetto.

"C’è una middle-class soprattutto di giovani e di famiglie giovani che per motivi di reddito non può accedere all’edilizia popolare ma che allo stesso tempo non arriva a permettersi i canoni di affitto attuali – spiega il sindaco – Vogliamo che questi giovani non vadano via, e che chi non è di Monza possa trovare attrattiva la nostra città. Per questo col nuovo schema di edilizia convenzionata ci sono agevolazioni per loro su affitti e assegnazioni di alloggi, per chi ha un Isee sotto i 45mila euro annui, con il diritto di prelazione per chi è sotto la soglia dei 30mila euro per i primi 90 giorni di pubblicazione dell’avviso". Invece per gli studenti: "Intendiamo realizzare una struttura ricettiva per universitari (3mila studenti) e giovani lavoratori del mondo della sanità in via Sant’Andrea, in un’area adiacente a via Lissoni, nei pressi dell’Ospedale San Gerardo. Poi – prosegue il primo cittadino – residenze universitarie nell’area al confine con Muggiò, intorno a Provincia e Questura. Ci sono 700/800 studenti forestieri che cercano un appoggio residenziale". Poi sull’edilizia popolare: "In via Vespucci interverremo per i 4 appartamenti su 12 ancora da ristrutturare, iniziando ad investire 300mila euro per togliere le coperture in eternit e mettere quelle stabili, mentre 200mila euro andranno per la ristrutturazione di 5 appartamenti in via Nievo e 15 milioni e 500mila euro di fondi Pnrr del Pinqua, per la riqualificazione dei tre edifici con 152 abitazioni di via Bramante e la costruzione di una palazzina nuova in X-lam di altri 28 alloggi". Infine l’attenzione ai senzatetto: "Poco dopo lo Spazio 37, c’è una stazione di posta che ristruttureremo con 35 nuovi alloggi e un giardino esterno, più un investimento di 150mila euro per l’asilo notturno di via Raiberti, che aumenterà i posti disponibili da 25 a 36". Su altri fronti novità importanti per sanità e metropolitana M5. Verranno ristrutturate le Case di comunità dell’Ospedale vecchio e di Cantalupo e una nuova si costruirà in via Borgazzi, mentre su M5 Pilotto ribadisce l’ufficialità contro i perenni scetticismi dei monzesi: "M5 si farà. Governo, Regione, MM, Comune di Milano, hanno mandato un protocollo di espropri delle aree interessate alle costruzioni a Sesto, Cinisello e Monza. I maggiori saranno pubblici e nel sottosuolo, una parte minoritaria interesserà soggetti privati, che siano imprese o cittadini. I lavori procedono regolarmente entro i termini previsti, senza mai, fino ad ora, essere andati in deroga". Un aggiornamento infine sulla questione dell’accoglienza dei migranti in via Monte Oliveto. "Anche la Prefetta è contraria a un’accoglienza massiva e favorevole a un’accoglienza diffusa, per cui è ancora in corso la valutazione sul da farsi".