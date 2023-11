I vimercatesi tuttofare. Le frazioni in “adozione“

A Vimercate gli abitanti si trasformano in tuttofare. Patto con le frazioni per Velasca e Ruginello: i quartieri avranno risorse dal Comune per animare il centro Diaz e ristrutturare il campo da tennis. Accordo della durata di un anno fra Consulte e Palazzo Trotti che ci mette i soldi "e la gente realizza i propri progetti a misura di paesino", spiega l’Amministrazione. Sono i primi passi della nuova “partecipazione civica“, l’impegno delle famiglie che si prendono cura direttamente di servizi e strutture, messo nero su bianco in un regolamento approvato in aula ad aprile. E adesso dalla teoria si passa alla pratica. Dopo il vaglio della giunta, i rioni hanno firmato gli accordi. "Sono i residenti a mettersi in gioco e a dare vita concretamente a idee e proposte per la zona in cui vivono – sottolinea Riccardo Corti, assessore alla Vimercate delle opportunità –, è questo lo spirito dei Patti di Cittadinanza: incentivare la partecipazione usando uno strumento di amministrazione condivisa. I progetti vengono discussi nelle Consulte di quartiere, approvati dal Comune e arrivano in porto con il supporto dei vimercatesi stessi". A Ruginello il consiglio di quartiere rivitalizzerà il centro civico di via Diaz per tre giorni a settimana, con iniziative destinate a bambini e ragazzi, biblioteca e sala studio, mentre per gli adulti tornei di briscola e altri appuntamenti all’insegna della socializzazione. Per i dodici mesi dell’intesa il Municipio metterà a disposizione l’attrezzatura informatica connessa a internet e fondi per l’acquisto di cancelleria e giochi da tavolo.

A Velasca, invece, la Consulta si occuperà di riqualificare il campo da tennis in via De Amicis per aprirlo poi a tutti gli appassionati, sulla falsariga di quello che già accade per lo spazio di beach volley. L’Amministrazione fornirà attrezzature e materiali per eseguire i lavori entro un anno, installando poi la rete. A Ruginello ragazzi e nonni si alterneranno di mattina e pomeriggio, nelle stanze si faranno anche i compiti dopo la scuola, mentre a Velasca gli abitanti provvederanno alla potatura della siepe, a ripulire la superficie di gioco, a riparare la pavimentazione danneggiata dall’uso e a tracciare le linee. Una manutenzione costante che manterrà il campo in condizioni ottimali.