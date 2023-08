I vigili del fuoco danno l’addio a Stefano Bozza

È morto il caporeparto Stefano Bozza, un volto storico dei vigili del fuoco di Monza. Entrato nei pompieri nel giugno 1986 come vigile volontario ausiliario, era diventato capo turno provinciale della sede centrale.

Il comandante Vito Cristino ha espresso il lutto di tutti: "In questi lunghi anni di servizio si è sempre contraddistinto per la pronta disponibilità e per il costante contributo, nonché per l’alto livello di professionalità e di attenzione durante le attività di soccorso, in particolare in qualità di direttore delle operazioni di soccorso negli incendi boschivi". Bozza aveva operato anche in qualità di specialista speleo alpino fluviale in numerosi interventi e complessi scenari operativi.