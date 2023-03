I vigili cercano 3 agenti e un nuovo comandante

Aaa cercasi nuovo comandante. Dopo la breve parentesi dell’ormai ex comandante Giovanni Dongiovanni, che ha deciso ben presto di spostarsi a Seregno, il Comune di Desio è alla ricerca di un nuovo “pilota” per il comando della polizia locale. In questo senso ha appena emesso il bando pubblico per selezionare il profilo più adatto. Per chi è interessato, c’è tempo fino al 4 aprile per fare domanda. "Siamo in una fase di rinnovamento - sottolinea l’assessore alla Sicurezza, oltre che vicesindaco, Andrea Villa - che porterà la nostra polizia locale a rafforzarsi grazie all’innesto di nuove figure e al consolidamento delle esperienze di chi ha fatto la storia di questo comando". Oltre al comandante, infatti, nell’ambito del Piano del personale appena approvato con il bilancio, è stato dato il semaforo verde a tre nuove assunzioni: due quest’anno e una l’anno prossimo. "Oltre all’aumento del numero di agenti, che porterà il corpo ad avere in forza il maggior numero di personale mai avuto finora - dice l’assessore - sarà anche garantito il turnover del personale andato in pensione o trasferito". Grazie a un contributo regionale saranno eseguiti lavori di ristrutturazione alla caserma di via Partigiani d’Italia. "Serviranno anche a risolvere una serie di criticità che presenta l’immobile, la cui manutenzione negli anni è stata gravemente insufficiente - spiega Villa -. L’obiettivo è di mettere tutto l’edificio a disposizione del comando, in modo tale da sfruttare totalmente gli spazi e risolvere una situazione che non consente un’operatività piena". Una operatività interna che sarà sempre più abbinata a quella esterna, sulle strade e nei luoghi dove i cittadini chiedono con forza maggiore presenza e più sicurezza a 360 gradi.

Ale.Cri.