I talenti negati delle donne e le emozioni più profonde si sfogano con il teatro-danza

Il difficile dipanarsi delle scelte, tra desiderio di lasciar andare e la certezza del rimanere. Un fitto dialogo fra tre donne che intrecciano bisogni, segreti, immagini poetiche e considerazioni profonde. Una vicenda che ha al centro un libro, una sorta di rebus che porta l’impronta della donna che lo ha scritto, nel silenzio di un talento non riconosciuto e non valorizzato. È lo spettacolo teatrale e di teatro-danza dal titolo “Tracce“, che verrà portato in scena domani e sabato alle 20.30, e domenica in replica alle 17, sul palco del Crf-Centro di ricerca e formazione Carossia di via Baccelli.

Protagonista della rappresentazione sarà la Compagnia Stabile Carossia: a interpretare l’opera saranno le attrici Irene Carossia, Luisa Caglio e Stefania Venezian. Nel testo, che ha al centro i talenti negati delle donne, parola e corpo si supportano a vicenda, col teatro-danza che si fa strumento essenziale per amplificare le emozioni più profonde. Per informazioni e prenotazioni scrivere a [email protected]

F.L.