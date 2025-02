I sogni di Marta in mostra all’ospedale. Ecco i progetti dei compagni di scuola

"Quando perdi un figlio perdi il futuro, ma nei suoi amici, come piccole scintille, noi vediamo ancora la luce di Marta, una stella che non c’è più, ma che brilla ancora". Arriva diretto il messaggio di Giovanni Roncoroni, papà di Marta, 15 anni, studentessa del liceo artistico Preziosissimo Sangue di Monza, mancata nel dicembre 2023 per un aneurisma cerebrale dovuto a un tumore. Come aveva chiesto lei in una lettera scritta idealmente il giorno del suo compleanno, i compagni di classe hanno progettato un logo per le felpe dei medici della Terapia intensiva neurochirurgica del San Gerardo e uno per l’Associazione Marta Roncoroni Ets a cui hanno dato vita i genitori Sara e Giovanni. E poi il pezzo forte.

I ragazzi hanno progettato, come chiesto nella lettera, una poltrona letto per i parenti dei degenti che, come il papà di Marta, rimangono per settimane accanto al paziente. Ne sono sortite circa dieci idee che ieri sono state illustrate dagli studenti e dai loro docenti Patrizia Massera e Stefano Spera: i disegni saranno esposti nella palazzina accoglienza dell’ospedale, davanti al centro congressi (piano -1), fino al 16 febbraio. Tra competenza ed emozione, i ragazzi hanno proposto poltrone reclinabili, ergonomiche, con cassetti, e dai nomi fantasiosi che richiamano i personaggi dei cartoons. Con Assolombarda e Apa Confartigianato stanno prendendo forma ipotesi per la realizzazione di prototipi. "È sempre difficile per i ragazzi elaborare il lutto - osserva mamma Sara - e i compagni di Marta lo hanno fatto con i loro lavori". Per questo l’associazione organizza per mercoledì 12, alle 20.30 al Centro congressi dell’azienda ospedaliera, un convegno sul tema dell’elaborazione del lutto a scuola. La presentazione è stata accompagnata dal brano al pianoforte “Enea e Didone” del maestro Dario Pagano.

