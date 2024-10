"I sindaci passano i problemi restano"

"Spero che questa Amministrazione riesca a risolvere i problemi che da decenni affliggono le tante aree non ancora recuperate della città. In particolare per Regina Pacis, ben tre Giunte hanno pensato all’edificazione delle tre scuole nell’area ex Macello (scuole Bellani, Citterio e Porta, progetto poi tramontato). Passano i sindaci, ma i problemi rimangono sempre gli stessi e non ho molte speranze che in questi giorni possano arrivare buone notizie. Ricordo quando il sindaco Roberto Scanagatti andò a Roma per ottenere i fondi per la riqualificazione dell’area. Allora i soldi si trovarono: 8 milioni di euro. Sindaco e assessori Turato prima e Lamperti dopo ci dicono che quei soldi ci sono ancora. Speriamo proprio di sì, per il bene della città".