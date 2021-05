"Solidarietà al sindaco minacciato". Oggi, gli amministratori brianzoli manifestano a Ornago per Daniel Siccardi. I primi cittadini si sono dati appuntamento alle 9.30 davanti al Municipio. "Siamo al suo fianco", spiega per tutti Simone Sironi, alla guida di Agrate. Dopo che la notizia delle lettere macabre è diventata di dominio pubblico, si sono...

"Solidarietà al sindaco minacciato". Oggi, gli amministratori brianzoli manifestano a Ornago per Daniel Siccardi. I primi cittadini si sono dati appuntamento alle 9.30 davanti al Municipio. "Siamo al suo fianco", spiega per tutti Simone Sironi, alla guida di Agrate. Dopo che la notizia delle lettere macabre è diventata di dominio pubblico, si sono moltiplicati i messaggi di sostegno contro Freddy Krueger, l’anonimo mittente che si nasconde sempre dietro la maschera di Nightmare. Nelle buste, foto di Siccardi con il volto sfregiato e l’ultima con un’ascia conficcata in testa, frutto di un ritocco con un programmino. Un’escalation che ha finito per far rompere gli indugi al destinatario e il giovane politico, 34 anni, eletto nel 2019 alla testa della lista civica “Siamo Ornago”, ha sporto denuncia. È cominciato tutto due mesi fa, all’inizio credeva si trattasse di uno scherzo di cattivo gusto, invece, l’insistenza e soprattutto il cambio di modalità di recapito, dalla casella e-mail del Comune, alla soglia del Municipio, alla cassetta postale di casa, hanno convinto Siccardi che dietro ci fosse di più. Da qui la decisione di chiedere aiuto ai carabinieri. Il timore è che sia la famiglia, moglie e due figli, a pagarne le conseguenze. Oggi, i colleghi arriveranno qui senza distinzione di colore: hanno aderito in massa all’iniziativa che ha immediatamente valicato i confini del Vimercatese. Nel mirino, l’odiatore che ha già rischiato di essere scoperto consegnando i messaggi a mano.

Gli investigatori sono al lavoro per ricostruirne l’identità, il misterioso autore delle missive potrebbe avere le ore contate. Siccardi non ha fatto nomi ma è convinto che si tratti "di qualcuno legato al mio impegno pubblico. Non riesco però a immaginare chi possa essere arrivato a tanto".

Barbara Calderola