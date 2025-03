I risvolti oscuri degli idoli della generazione Z. Lady Gaga, icona pop famosa per il suo stile unico

Il suicidio giovanile è un problema che continua a crescere, devastando famiglie e comunità. Lady Gaga, da sempre un’icona di libertà e autenticità, ha trasformato la sua esperienza personale con la salute mentale in un potente messaggio di speranza per milioni di giovani in tutto il mondo. La cantante ha parlato più volte delle sue difficoltà emotive e ha usato la sua visibilità per sensibilizzare sulla grave crisi che molti adolescenti affrontano in solitudine. Da giovane, ha combattuto con se stessa, manifestava spesso esperienze suicide e pensieri suicidi.

Creò questa campagna, la sua fondazione Born This Way, Gaga ha lanciato progetti per prevenire il suicidio giovanile, sostenendo l’importanza di costruire comunità in cui ogni giovane possa sentirsi accettato e ascoltato. La salute mentale, per Lady Gaga, è una questione di vita o di morte, ed è necessario smantellare lo stigma che impedisce a tanti ragazzi di chiedere aiuto.

"Non siamo soli, e parlarne è il primo passo per guarire", afferma l’artista, invitando i giovani a non nascondere il loro dolore. In un mondo sempre più connesso ma nello stesso tempo isolato, il messaggio di Lady Gaga risuona forte ed è un grande richiamo per i giovani: la vita è preziosa e merita di essere vissuta, nonostante le difficoltà.