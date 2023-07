I pusher degli Artigianelli La Procura presenta il conto

Pene fino a 22 mesi di reclusione per i pusher marocchini e nigeriani che avevano trasformato il parchetto tra le vie Gramsci e Artigianelli in una centrale di spaccio di droga a cielo aperto nel centro della città. Le ha chieste la Procura di Monza per cinque imputati che hanno scelto di patteggiare oppure di venire processati con il rito abbreviato all’udienza preliminare davanti alla giudice del Tribunale di Monza Francesca Bianchetti.

La condanna a 1 anno e 10 mesi riguarda uno dei tre riti abbreviati, mentre le pene concordate si attestano intorno ai 16 mesi di reclusione. L’udienza è stata rinviata a settembre. A questi cinque imputati, per cui la pm della Procura di Monza Sara Mantovani aveva chiesto e ottenuto il giudizio immediato perché destinatari di misure cautelari poi revocate o attenuate, se ne aggiungono un’altra dozzina per cui si attende dalla Procura la richiesta di rinvio a giudizio. Il blitz degli uomini della Questura di Monza per restituire i giardini pubblici ai cittadini era scattato lo scorso febbraio nei confronti di 12 nigeriani, quasi tutti richiedenti asilo politico e 5 marocchini irregolari sul territorio nazionale, che ogni giorno si radunavano per spacciare nel giardino pubblico. Gli inquirenti avevano accertato 2.500 cessioni di droga per mezzo milione di euro nel giardino pubblico dove gli spacciatori esercitavano un vero e proprio controllo del territorio, presidiandolo ogni giorno in almeno una ventina, in modo così capillare da farsi portare i pasti sul posto, dove bivaccavano accanto ai giochi per i bambini e monitoravano costantemente gli accessi. Se necessario, non esitavano a ricorrere alla violenza per regolare come testimoniatodai numerosi esposti presentati dai residenti della zona e i frequenti interventi delle pattuglie di polizia per episodi di ferimenti. L’indagine è stata avviata nel gennaio 2022 e ha consentito di delineare l’esistenza di un ben articolato sodalizio marocchino-nigeriano, molti dei quali richiedenti asilo, che avevano impiantato in centro una fiorente attività di spaccio cocaina, hashish e marijuana, come documentato dalle riprese delle telecamere della polizia scientifica posizionate in prossimità delle panchine e dalle intercettazioni telefoniche tra gli stessi spacciatori e i clienti. La droga arrivava dai Balcani e i marocchini curavano il livello intermedio dell’approvvigionamento, i nigeriani spacciavano al dettaglio.

Stefania Totaro