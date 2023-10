I predoni degli alberghi di lusso. Turisti derubati di borse e valigie

Entravano nella hall di alberghi di lusso facendo finta di essere clienti e, con la tecnica del giubbetto appoggiato sulla refurtiva, sottraevano valigie, borse e qualsiasi altro effetto personale trovato temporaneamente incustodito e poi si allontanavano indisturbati verso l’uscita, dov’erano attesi da un complice alla guida di una vettura a noleggio. Così una coppia di origine sudamericana, un 45enne cubano ed una 38enne peruviana, ha agito negli ultimi tre mesi in diverse strutture alberghiere del Nord Italia, colpendo in totale 12 vittime accertate. E per questo ieri mattina sono scattati gli arresti. Le indagini, condotte dai carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Vimercate e coordinate dal pm della Procura di Monza Marco Giovanni Santini, sono partite dopo una serie di furti avvenuti lo scorso novembre all’interno di due noti alberghi di Agrate Brianza. Quando i clienti si sono accorti di avere subìto dei furti e hanno presentato le denunce, i militari hanno per prima cosa recuperato i filmati delle telecamere interne degli hotel. I fotogrammi mostrano gli ospiti appena arrivati in albergo che parlano alla reception con il responsabile, lasciando i propri bagagli ed effetti personali incustoditi dietro di loro. A pochi passi si piazza la coppia arrestata. E, mentre la donna finge di guardare il telefonino e invece si occupa di fare da ‘palo’, l’uomo si avvicina ai bagagli e copre con un giubbetto o un maglione l’obiettivo di cui impossessarsi. Poi i due si allontanano e raggiungono un complice che li attende all’esterno, alla guida di un’auto presa a noleggio per non renderla utile alla loro identificazione a partire dai riscontri sulla targa.

Attraverso l’analisi dei sistemi di videosorveglianza, i militari hanno anche accertato che i due avevano utilizzato alcune carte di credito trovate all’interno dei bagagli trafugati e che il ruolo della 38enne peruviana era di custodire la refurtiva a casa sua. Elementi sufficienti per far firmare alla gip del Tribunale di Monza Angela Colella l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, eseguita dai carabinieri entrati in azione nelle prime ore di ieri mattina, contemporaneamente a Monza e Torino, per arrestare la coppia. Per lui si sono aperte le porte del carcere di Torino, mentre lei è stata sottoposta agli arresti domiciliari a Monza.