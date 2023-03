I monzesi rinunciano a mille auto Acquisti in picchiata dopo 50 anni

di Martino Agostoni Qualcosa è cambiato nell’ultimo periodo, tanto che anche a Monza, dopo un quarto di secolo di aumento delle auto in città a un ritmo medio di 400 all’anno, è iniziato a diminuire il numero di macchine. Il legame dei monzesi con il proprio mezzo privato è sempre stato forte e, tranne in poche annate durante i periodi peggiori di crisi economica, a cambiare auto o ad avere un veicolo in più in casa a Monza non si è mai rinunciato. Né i quotidiani disagi di traffico, code e parcheggio da affrontare in città, né la conferma da decenni di essere agli ultimi posti della classifica sulla qualità dell’aria, avevano finora influito sulla necessità, o comodità, dei monzesi di avere la propria macchina al punto che gli unici momenti in cui non sono aumentate le vetture private a Monza coincidono con gli anni di recessione economica dal 2010 al 2014: ma c’è stata solo una lieve flessione, con il numero di vetture in città variabile in un quinquennio tra le 76mila e le 77mila unità, che fa interpretare il calo non come una scelta a fare a meno del mezzo privato, ma solo come l’effetto del rinvio dell’acquisto di...